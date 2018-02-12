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«Саратовские авиалинии» приостановили эксплуатацию Ан-148 после крушения

Компания «Саратовские авиалинии» временно прекращает эксплуатацию самолетов Ан-148 после авиакатастрофы, которая унесла жизни более 70 человек, сообщается на сайте компании. В воздушном парке компании шесть самолетов АН-148-100, следует из сообщения.

Разбившийся в воскресенье самолет Ан-148-100В был разработан и выпущен конструкторским бюро имени Антонова в 2010 г., сообщили «Саратовские авиалинии». В парк авиакомпании он поступил в феврале 2017 г. В январе самолет прошел форму обслуживания C-check (вместе с D-check является тяжелой формой технического обслуживания, проводится каждые 15–24 месяца или 7500 часов налета и требует на время вывести самолет из эксплуатации). В этот период специалисты тщательно проверили в том числе агрегаты двигателя, планера, крыла самолета, сообщили «Саратовские авиалинии». По итогам проверки специалисты подтвердили летную годность самолета, отмечается в сообщении.

Перед вылетом из «Домодедово» Ан-148 прошел форму оперативного обслуживания, которая не выявила отклонений, сообщила авиакомпания.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье в воскресенье, 11 февраля. Самолет летел из аэропорта «Домодедово» в Орск. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ан-148 стал первым лайнером, разработанным после распада СССР. Это реактивный региональный самолет, рассчитанный на перевозку 75 пассажиров в одноклассной компоновке. В России с 2009 г. собирается по лицензии на Воронежском авиазаводе. По данным Росавиации, российские авиакомпании эксплуатируют 15 Ан-148.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»