Страховая выплата за разбившийся Ан-148 может превысить 670 млн рублей

Большая часть средств придется на компенсацию стоимости самого самолета

На разбившемся 11 февраля днем Ан-148 было 65 пассажиров и 6 членов экипажа Alexander Zemlianichenko / AP

Страховщик разбившегося 11 февраля в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148 – компания «Альфастрахование» – может выплатить авиакомпании и родственникам погибших в катастрофе как минимум 674 млн руб.

Представитель страховщика говорил в воскресенье, что сам самолет и ответственность авиакомпании перед пассажирами и членами экипажа были застрахованы в его компании. Размер ожидаемых выплат он не называл.

Самолет по авиакаско застрахован примерно на 536 млн руб., говорят два близких к компании человека. Эту сумму «Альфастрахованию» придется выплатить собственнику самолета – авиакомпании «Саратовские авиалинии».

«Альфастрахование» перестраховывало 10% риска (это предусмотрено законом) по самолету, ответственности перед третьими лицами и по страхованию жизни членов экипажа в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, дочка Центробанка), сказал президент РНПК Николай Галушин. «Ведомости» ожидают комментарий «Альфастрахования» о том, перестраховывала ли компания оставшуюся часть риска и на каких рынках.

На разбившемся 11 февраля днем Ан-148 было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.

По закону за гибель каждого пассажира родным положена выплата в размере 2,025 млн руб., а за члена экипажа – не менее 1 млн руб. Близкий к компании человек говорит, что каждый член экипажа был застрахован на 1 млн руб. Получается, что выплаты могут составить почти 138 млн руб. А общая сумма страховой компенсации достигнет 673,6 млн руб.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей «Альфастрахования» и «Саратовских авиалиний».

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»