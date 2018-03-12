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В столице Непала разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение в международном аэропорту имени Трибхувана в столице Непала – Катманду. Об этом сообщает местное издание Kathmandu Post.

Данные о числе пассажиров на борту и об их судьбе пока разнятся. Пострадало 17 человек, они отправлены в больницы, сказал министр по делам туризма Суреш Ачарья. Местный новостной сайт My Republica сообщает о 14 пострадавших. Reuters приводит данные о 17 пострадавших, уточняя, что пока не ясно состояние остальных.

На борту было 67 человек, есть пострадавшие, сообщил BBC пресс-секретарь полиции Непала Маной Неупане. В самолете могло быть 78 человек, уточняет BBC со ссылкой на сайт My Republica.

По предварительным данным, самолет при приземлении съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в футбольное поле возле аэропорта, после чего загорелся, пишет Kathmandu Post. Власти подозревают, что причиной крушения стал технический сбой, добавляет издание. Какой именно самолет потерпел крушение, пока официально не сообщалось, но BBC передает, что это мог быть Bombardier Dash 8 Q400. В этой модели пассажирского самолета до 78 мест.