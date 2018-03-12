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Песков ответил на критику Путина в свой адрес

Работа с российским президентом Владимиром Путиным всегда сопровождается критикой, он очень требовательный человек и начальник, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он добавил, что это «нормальный рабочий процесс», передает «Интерфакс».

По словам Пескова, критика со стороны Путина бывает более или менее напряженной. Вряд ли есть пресс-секретарь, которого никогда не критиковал начальник, добавил Песков. Это может быть только тот пресс-секретарь, который ничего не делает, отметил он. Кроме того, Песков заявил, что не позволяет себе высказывать частное мнение: «Об этом не может идти речи».

Ранее Путин в интервью NBC News рассказал, что Песков иногда «несет пургу». В частности, корреспондентка американского телеканала попросила прокомментировать слова советника Кремля по вопросам киберпространства Андрея Крутских о том, что Россия скоро будет говорить с американцами на равных в информационном пространстве. Путин ответил, что в администрации президента работает 2000 сотрудников и он не может контролировать каждого. В качестве примера он рассказал о своем пресс-секретаре: «Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»

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