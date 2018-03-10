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Путин заявил, что Песков иногда «несет пургу»

Президент России Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда «несет пургу». Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC News. «Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – сказал Путин.

В это время президент говорил с журналисткой о кибербезопасности. Корреспондентка NBC привела слова советника Кремля по вопросам киберпространства Андрея Крутских, который в 2016 г. заявил, что Россия находится на пороге того момента, когда она будет «на равных говорить с американцами в информационном пространстве».

«Да я понятия не имею, что он сказал, – прокомментировал Путин его слова. – Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду... У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую?» После этого Путин привел в пример Пескова.