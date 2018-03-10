Путин отказался называть бизнесмена Пригожина своим другом

Бизнесмен Евгений Пригожин с президентом Владимиром Путиным Alexei Druzhinin / Sputnik / AP

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC News, в котором ответил на обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г. По мнению Путина, верить в то, что Россия, находящаяся за тысячи миль, повлияла на исход выборов в США, смешно.

«Разве для вас самих это не звучит смешно? Давайте представим, что мы поставили перед собой цель вмешаться. Ради чего? Вмешаться только для того, чтобы вмешаться? С какой целью?» – заявил Путин.

Отвечая на вопрос о «списке Мюллера», в который вошли 13 россиян, обвиняемых во вмешательстве в выборы, Путин предположил, что они могли работать на американские компании. «Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы», – сказал Путин.

16 февраля минюст США по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил обвинения 13 россиянам и трем организациям во вмешательстве в выборы президента в 2016 г. В частности, в список попали бизнесмен Евгений Пригожин и его компании «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Госдепартамент США может ввести санкции в отношении лиц из «списка Мюллера».

Путин отказался называть Пригожина своим другом. «Я знаю такого человека, но я бы не стал считать его одним из моих друзей. Это выворачивание фактов наизнанку», – сказал президент. Он подчеркнул, что Пригожин не является государственным служащим и не имеет никакого отношения к Кремлю. «У этого лица могут быть различные интересы, включая, к примеру, топливно-энергетическую промышленность в Сирии. Тем не менее, мы никак не поддерживаем его. Мы не помогаем ему», – сказал Путин.

На вопрос журналистки, звонил ли президент Пригожину после того, как Вашингтон выдвинул против него обвинения, Путин ответил: «Делать мне больше нечего. Он не мой друг. Я знаю этого человека, но он не в списке моих друзей».

Путин назвал штампом заявления о том, что Пригожин «делал грязную работу». «Что за грязная работа? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю, – открыто», – подчеркнул президент. По его словам, в США есть те, кто «любит делать грязную работу», поэтому Вашингтон думает, что в России делают то же самое.

Путин допустил, что вмешиваться в выборы в США могли некоторые патриотически настроенные россияне. На вопрос о том, почему российские разведслужбы не положили этому конец, Путин ответил, что у России нет такой цели и задачи.

«Мы вам предлагаем официальные переговоры, вы отказываетесь. И что вы хотите? Чтобы мы по щелчку из конгресса начали здесь бегать и какие-то расследования проводить? Давайте сядем, подпишем договор в области работы в киберпространстве и будем его исполнять. А как вы хотите? Иначе в международных делах не делаются дела», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не вмешивается как государство во внутриполитические процессы в других странах. Для того чтобы Россия начала свое расследование вмешательства в выборы, необходим официальный запрос американской стороны в Генеральную прокуратуру, заключил Путин.