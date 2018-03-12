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Адвокат фигуранта «кокаинового дела» обвинил ФСБ и МВД в провокации

Адвокат одного из фигурантов (Иштимира Худжамова) уголовного дела о поставке кокаина из Аргентины в Москву заявил, что в отношении его подзащитного сотрудники правоохранительных органов совершили провокацию, передает «Интерфакс». Об этом адвокат упомянул в апелляционной жалобе.

«МВД и ФСБ искусственно создали условия на возникновение у обвиняемого умысла на совершение преступления, в котором его обвиняют», - прочитала судья содержание апелляционной жалобы. В Мосгорсуде на данный момент рассматривается вопрос о продлении меры пресечения в виде ареста Худжамову.

По информации ЦОС ФСБ, в декабре прошлого года в Аргентине правоохранительные органы провели операцию по задержанию поставки большой партии наркотиков. В Москве при получении партии наркотика, замененной мешками с мукой, задержали троих россиян. Суд предъявил им обвинение по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 229.1 (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере) УК, а также избрал меру пресечения в виде ареста.

Предполагаемым организатором контрабанды кокаина следствие считает Андрея Ковальчука. Суд заочно арестовал его на два месяца. Чуть позже его задержали в Германии. 28 марта Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на его арест.