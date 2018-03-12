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Путин ответил BBC на вопрос об отравлении Скрипаля

Президент России Владимир Путин посоветовал Великобритании сначала разобраться с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, а потом уже обсуждать инцидент с Москвой.

Во время осмотра в Краснодарском крае селекционной теплицы Национального центра зерна журналист BBC спросил президента, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент. Путин ответил: «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», подчеркнув, что приехал в регион заниматься вопросами сельского хозяйства.

5 марта стало известно, что в городе Солсбери, Англия, на лавочке близ торгового центра в бессознательном состоянии были найдены работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее стало известно, что речь идет об отравлении нервно-паралитическим веществом, пострадавшие до сих пор находятся в больнице в критическом состоянии.

По данным The Times, Лондон готов предъявить Москве обвинение в отравлении Скрипаля уже в понедельник на заседании Совета национальной безопасности, где будут представлены последние сведения о происшедшем в Солсбери. Британские спецслужбы уверены, что за покушением стоит Россия, и намерены «занять жесткую линию». Издание отмечает, что такова и позиция британского премьер-министра Терезы Мэй.

Скрипаль, осужденный в России за шпионаж на 13 лет, получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 г.