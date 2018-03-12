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Собчак подала в президиум Верховного суда жалобу на регистрацию Путина

Телеведущая Ксения Собчак подала жалобу на отказ в ее иске отменить регистрацию нынешнего главы государства Владимира Путина кандидатом на пост президента России, передает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Илью Новикова.

«В президиум Верховного суда сегодня подана надзорная жалоба по иску Ксении Собчак о признании незаконной регистрации Путина на выборах президента», — пояснил он.

По его словам, в надзорной жалобе говорится о нарушении закона. Как отметил Новиков, Путина ранее «не признали заинтересованным лицом по иску, если бы иск был удовлетворен, то нынешний глава государства мог выбыть из президентской гонки».

Ранее суд отклонил иск Собчак к Центризбиркому, зарегистрировавшему Путина в качестве кандидата в президенты.

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