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Собчак подала в президиум Верховного суда жалобу на регистрацию Путина

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Телеведущая Ксения Собчак подала жалобу на отказ в ее иске отменить регистрацию нынешнего главы государства Владимира Путина кандидатом на пост президента России, передает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Илью Новикова.

«В президиум Верховного суда сегодня подана надзорная жалоба по иску Ксении Собчак о признании незаконной регистрации Путина на выборах президента», — пояснил он.

По его словам, в надзорной жалобе говорится о нарушении закона. Как отметил Новиков, Путина ранее «не признали заинтересованным лицом по иску, если бы иск был удовлетворен, то нынешний глава государства мог выбыть из президентской гонки».

Ранее суд отклонил иск Собчак к Центризбиркому, зарегистрировавшему Путина в качестве кандидата в президенты.

Кто спонсирует предвыборную кампанию Ксении Собчак

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Бизнес
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Австрийский фонд инвестирует в строительство солнечных электростанций под Астраханью

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Австрийский фонд частных инвестиций Core Value Capital собирается инвестировать около 5,5 млрд руб. в строительство двух солнечных электростанции суммарной мощностью 30 МВт в Астраханской области. Станции планируется ввести в эксплуатацию к 2019 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу астраханского губернатора.

12 марта губернатор Астраханской области Александр Жилкин подписал соглашение о намерениях по реализации инвестпроектов в сфере солнечной энергетики с Core Value Capital GmbH, Green Source GmbH, Gildemeister, LSG Group, Green Source Gmbh и ООО «Вершина девелопмент».

«Две электростанции - СЭС "Володаровка" и СЭС "Енотаевка" мощностью 15 МВт каждая - уже строятся в Наримановском и Енотаевском районах Core Value Capital. Это первые объекты компании в России», - отметили в пресс-службе.

Строительство осуществляется консорциумом Gildemeister и LSG Group. Green Source Gmbh и ООО «Вершина девелопмент» управляют проектом в интересах инвестора.

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Бизнес
Новости

«Нафтогаз» планирует добиваться ареста российского газа в странах ЕС

Ведомости
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«Нафтогаз» планирует обратить взыскание на российский газ в странах ЕС по решению Стокгольмского арбитража в случае неуплаты «Газпромом» $2,56 млрд. Об этом в Facebook написал главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Если "Газпром" добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды европейских стран, ратифицировавших международную конвенцию, для принудительного исполнения решения суда», - отметил он. По его словам, Украина не будет отбирать газ из транзитных потоков в Европу. «Нам лучше налагать взыскание на газ после того, как он попадет на европейские рынки», - пояснил Витренко.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен перечислить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

6 марта «Газпром» сообщил, что подал апелляцию на судебное решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. В свою очередь по разбирательству о транзите российская сторона подаст апелляцию до конца марта 2018 г.

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Финансы
Новости

Президент банка Goldman Sachs Харви Шварц подал в отставку

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Один из двух операционных директоров и президентов Goldman Sachs Group – Харви Шварц в конце апреля уйдет в отставку. Об этом говорится в пресс-релизе банка. Единственным президентом и операционным директором банковской группы останется Дэвид Соломон. Шварц стал операционным директором и президентом Goldman Sachs в январе 2017 г. До этого он на протяжении четырех лет был финансовым директором банка. В Goldman Sachs Шварц работал с 1997 г.

«За свою 20-летнюю карьеру в Goldman Sachs Харви занимал руководящие должности в различных областях - от ценных бумаг и инвестиционных банковских услуг до исполнительной власти (должность финансового директора)», - отметил председатель правления, главный исполнительный директор банковской группы Ллойд Бланкфейн. По его словам, Шварц был наставником для многих, он оказал «неизгладимое влияние на поколения профессионалов» Goldman Sachs.

«Я с нетерпением жду продолжения совместной работы с Дэвидом», - отметил Бланкфейн.

Ранее The Wall Street Journal написала о возможном уходе в отставку 63-летнего Бланкфейна до конца 2018 г. Основными претендентами на его пост издание называло Шварца и Соломона. «Я чувствую себя Геком Финном, который слушает собственную надгробную речь», - написал Бланкфейн в Twitter.

Планы Бланкфейна уйти из банка в ближайшем будущем не являются секретом, пишет Bloomberg. Соломон и Шварц конкурировали за то, чтобы стать преемниками Бланкфейна.

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Политика
Новости

Захарова назвала сказками заявления Мэй о причастности Москвы к смерти Скрипаля

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй «цирковым шоу в британском парламенте». В понедельник Мэй, выступая в британском парламенте, заявила о возможной причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает «Интерфакс».

«Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», - сказала Захарова.

По ее словам, вместо того чтобы «сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле». «Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны», - добавила Захарова.

В понедельник Мэй также заявила, что российский посол был вызван в МИД Великобритании из-за отравления Скрипаля.

Посла спросили о том, идет ли речь о непосредственных действиях Москвы против Великобритании или Россия не смогла обеспечить необходимый контроль над нервно-паралитическим веществом российского происхождения, которым отравили Скрипаля третьи лица.

На прошлой неделе стало известно, что около одного из торговых центров в Солсбери пострадали два человека - Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их госпитализировали в больницу, они находятся в критическом состоянии.

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Технологии
Новости

Apple купила сервис электронной подписки на журналы Texture

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Apple купила онлайн-сервис Texture, позволяющий за абонентскую плату в размере $10 читать с мобильных устройств статьи более чем 200 журналов (People, New Yorker, National Geographic, Vogue и др.). Об этом сообщается в блоге компании.

«Мы поддерживаем качественную журналистику из проверенных источников, позволяя журналам и далее выпускать увлекательные истории для подписчиков», - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple Эдди Кью.

Сумма сделки не раскрывается. До сделки онлайн-сервисом владели Next Issue Media, консорциум из Conde Nast, Hearst Magazines, Meredith Corp., News Corp., Rogers Media и фонда KKR.

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Политика
Новости

МЧС предупредило москвичей о гололеде

Ведомости
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В Москве и Московской области ожидается возникновение гололеда. Об этом предупреждают управления МЧС по столице и Подмосковью.

При этом возможно возникновение ДТП и заторов на дорогах из-за гололеда, отмечает МЧС. Опасность гололеда сохранится ночью в ночь на вторник, 13 марта, уточняет «Интерфакс».

Гидрометцентр ранее обратил внимание москвичей на то, что потепление было временным. «Это еще не весна – только оттепель», – говорится в сообщении организации. Во второй половине недели вернется зимняя погода, уточняется там же.

Авто
Новости

СМИ сообщили о возможном банкротстве автодилера Genser

Ведомости
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Автодилер Genser может обанкротиться, пишет газета «Коммерсантъ». Ряд автоконцернов расторг или готовится расторгнуть договоры с Genser. По информации источников издания, концерны торопятся закрыть свои обязательства до начала возможного банкротства Genser.

В Ford Sollers газете заявили, что договор с дилером расторгается по соглашению сторон. В течение месяца Genser будет выдавать автомобили Ford клиентам по ранее заключенным контрактам и выполнять сервисные обязательства.

В Volvo заявили, что работают с Genser «в штатном режиме». В ноябре 2017 г. сотрудничество с Genser прекратил концерн Renault.

В Nissan заявили, что дилерский контракт с Genser действует, однако по бренду Datsun работа прекращена три недели назад. «Компания расторгла контракт по марке Datsun в феврале 2018 г. по инициативе Genser», - пояснили RNS в компании.

Представитель Audi заявил РБК, что с 1 марта 2018 г. Genser не является официальным дилером марки Audi в России. Дилерское соглашение расторгнуто по согласованию сторон.

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Бизнес
Новости

«Нафтогаз» оценил сумму иска к России в $8 млрд из-за потери активов в Крыму

Ведомости
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Сумма иска, который «Нафтогаз» и его дочерние структуры подали в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в связи с потерей крымских активов с учетом процентов, достигает около $8 млрд. Об этом в Facеbook написал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как забрать (...) $5 млрд было без процентов (сумма иска - ред.), $8 млрд - с ожидаемыми процентами», - пояснил он в ходе переписки с подписчиками соцсети.

В сентябре прошлого года Витренко называл сумму поданного «Нафтогазом» иска в трибунал в $7 млрд с учетом процентов.

Рассмотрение иска относительно потери крымских активов начнется в мае этого года.

Миллиарды Крыма

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Бизнес
Новости

Акционеры НЛМК избрали нового президента

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Акционеры ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» на внеочередном собрании избрали президентом компании старшего вице-президента НЛМК Григория Федоришина. Об этом говорится в сообщении НЛМК.

Федоришин будет руководить компанией до 8 июня 2018 г. - годового собрания акционеров. На данном собрании акционеры могут переизбрать Федоришина президентом НЛМК на очередной период. До Федоришина президентом компании был Олег Багрин.

Основным владельцем НЛМК является Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85,54% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

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Бизнес
Новости

Президент «Мираторга» рассказал о роли Путина в выходе на рынок Саудовской Аравии

Ведомости
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Крупный агропромышленный холдинг «Мираторг» получил лицензию на поставки в Саудовскую Аравию через два месяца после встречи президента Владимира Путина с королем этой страны. Об этом президент компании Виктор Линник рассказал на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в понедельник. До того «Мираторг» совместно с Россельхознадзором потратили три года, чтобы получить эту лицензию, сказал Линник.

Рынок Саудовской Аравии — лучший в регионе Персидского залива, пояснил предприниматель. «После вашей встречи с королем Саудовской Аравии через два месяца мы получили лицензию», — обратился Линник к Путину. «Это аплодисменты в адрес короля Саудовской Аравии», — отреагировал на это Путин. Линник заметил, что на всех интересных рынках уже давно работают «наши партнеры по ВТО – США, ЕС, Бразилия, нас там никто серьезно не ждет». «Очень важна ваша поддержка для получения нашего доступа на эти рынки», – обратился глава «Мираторга» к президенту России.

Чуть раньше, выступая на форуме сельхозпроизводителей, Путин, который баллотируется на четвертый президентский срок, сказал, что в 2017 г. экспорт продовольствия из России на треть превысил экспорт вооружений.

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Финансы
Новости

Альфа-банк нанял бывшего гендиректора Ozon Group

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Дэнни Перекальски назначен управляющим директором по продуктам Альфа-банка. Он будет отвечать за направление по разработке продуктов Альфа-банка как для физических лиц, так и для клиентов малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.

До прихода в Альфа-банк Перекальски с 2014 по 2017 г. руководил Ozon Group, владеющей интернет-магазином Ozon.ru. «Под его руководством продажи компании выросли в 3 раза – до 7,5 миллиона покупок в год, значительно расширился ассортимент, вырос уровень клиентского сервиса», – сообщает Альфа-банк.

После ухода Перекальски генеральным директором группы компаний Ozon стал Александр Шульгин. До этого он был главным операционным директором «Яндекса».

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