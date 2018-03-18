Политика

Новости

Грудинин и Титов проголосовали на выборах президента

Кандидат в президенты России от «Партии роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе с семьей проголосовал на выборах в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). «Мы всей семьей голосуем у нас дома, в Абрау-Дюрсо. И надо сказать, что с чувством выполненного долга», — сказал Титов журналистам (цитата «Интерфакса»).

Он призвал россиян не игнорировать выборы. «Придите на участки, это слишком важный день для того, чтобы сидеть дома», — сказал Титов.

Другой кандидат — Павел Грудинин (КПРФ) — проголосовал на участке № 1306, расположенном в совхозе имени Ленина, директором которого он является. От каких-либо комментариев он отказался, сказав только, что настроение у него великолепное, передает ТАСС.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Ранее на выборах проголосовал кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. Как и на выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 гг., он голосовал в здании Российской академии наук в Москве.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента