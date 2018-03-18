Политика

Новости

В десяти селах на Камчатке и Чукотке зафиксировали стопроцентную явку

Жители шести сел на Камчатке в полном составе пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя избирательной комиссии Камчатского края Ингу Иринину.

«Явку в 100% показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная», — сказала Иринина. Явка по Камчатскому краю на 15.00 (6.00 мск) составила 54,09%, добавила она.

Стопроцентная явка также зафиксирована в четырех селах Чукотского автономного округа — Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс, сообщил представитель окружного избиркома. На Чукотке явка к 15.00 составила 67,4%.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Как россиян звали на выборы