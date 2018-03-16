Что делать на выборах, если вам не нравится ни один из кандидатов



С бюллетенем можно поступить разными способами Максим Стулов / Ведомости

В странах, где выборы – не событие всемирно-исторического значения, а привычная рутина, инструкция для избирателя уложится максимум в пару предложений: прийти на участок, взять бюллетень, найти в нем выбранного кандидата и поставить крестик напротив его имени. Ну или в пару абзацев, если нужно еще разъяснить механизм работы какой-нибудь навороченной машины для голосования, каковые встречаются, например, в США.

В России все иначе. У нас варианта «найди и отметь в бюллетене своего кандидата» многим избирателям недостаточно. Потому что, во-первых, эти политики, прямо как совы в «Твин Пиксе», «вовсе не то, чем кажутся» и кандидат-либерал может легко превратиться в патриота-государственника. А во-вторых, у россиян есть и другие возможности избирательного самовыражения, каждая из которых имеет свой политический смысл.

Явка или забастовка

Стоит сразу оговориться, что тех, у кого реально есть любимый кандидат в президенты, все это не касается. Им достаточно поставить в бюллетене любой знак в квадрате напротив своего фаворита и дождаться подведения итогов голосования – чтобы в послевыборную ночь пустить вместе со своим любимцем скупую мужскую слезу во время телетрансляции с ночного митинга победы на Манежной или, наоборот, всплакнуть вдали от телекамер по поводу очередных несбывшихся надежд. А вот у тех, кому ни один из кандидатов не нравится, есть и другие варианты, из которых можно попытаться выбрать тот, что в наибольшей степени соответствует вашей гражданской позиции.

Первый вопрос для этих недовольных – приходить или не приходить на выборы.

За «приходить» агитирует сейчас вся государственная машина – от Центризбиркома и органов власти всех уровней до руководства отдельных предприятий и учреждений. Эта агитация неустанно убеждает россиян в том, что к участию в выборах их должны подвигнуть гражданский долг, происки внешних и внутренних врагов или хотя бы элементарное чувство самосохранения, потому что в противном случае они лишатся премии, отгулов или даже работы. Если для вас эти доводы выглядят убедительными – значит, вам остается прийти и проголосовать, не забывая при этом о том, что, невзирая на грозные увещевания ваших начальников, тайну волеизъявления в России пока никто не отменял и узнать о том, за кого именно вы голосовали, они не смогут.

За «не приходить» агитирует Алексей Навальный, считающий эти выборы заведомо нечестными, неконкурентными и потому заслуживающими полного бойкота. Если вы относитесь к числу горячих поклонников оппозиционера, то этого для вас, видимо, достаточно, чтобы поддержать «забастовку избирателей» и проигнорировать голосование 18 марта. Если же вы, напротив, яростный противник «того-кого-нельзя-называть», то, возможно, вы придете на выборы именно потому, что против этого выступает Навальный – хотя бы по принципу «если Евтушенко против колхозов, то я за».

Что делать с бюллетенем

Если же ваше мнение никак не зависит от позиции Навального и вам нужны дополнительные аргументы, то вам стоит помнить следующее. С одной стороны, общим местом является утверждение о том, что для Кремля на нынешних выборах высокая явка избирателей едва ли не важнее результата главного кандидата: сколько бы власти это ни опровергали, но массовость кампании по мобилизации избирателей на выборы говорит об обратном. С другой стороны, при уменьшении активности избирателей, как правило, растет результат кандидата от власти – за счет более дисциплинированного провластного электората. И тут уже нужно выбирать, что лично вам кажется более важным: сорвать высокую явку (тогда правильнее на выборы не ходить) или же уменьшить результат «главного кандидата» (и тогда логичнее прийти, но проголосовать за любого из его оппонентов).

Правда, в случае неявки нужно иметь в виду еще один момент: если вы не пришли на участок, то вашим бюллетенем – разумеется, чисто теоретически - могут распорядиться совсем другие люди. Да, ЦИК под руководством Эллы Памфиловой теперь работает как бы честно и строго по закону, но ведь и сгонять студентов на выборы под угрозой выселения из общежития Памфилова тоже вроде никого не просила. И если ваша участковая комиссия окажется недостаточно честной, то заполненный якобы вами бюллетень вполне может в итоге попасть в урну – и вашей «забастовки» электоральная статистика просто не заметит.

Другой вариант бойкота выборов - прийти на участок, получить бюллетень и унести его с собой. В этом случае вас поначалу запишут в участники голосования, потому что до закрытия участков явка подсчитывается по числу выданных бюллетеней. Но при подведении окончательных итогов голосования число избирателей, принявших участие в выборах, определяется по числу бюллетеней, обнаруженных в избирательных урнах. И, следовательно, унесенный вами бюллетень уменьшит явку на одного человека, но на распределение голосов между кандидатами никакого влияния не окажет, потому что полученные ими проценты будут высчитываться от числа бюллетеней в урнах.

Есть и еще один вариант протестного голосования – испортить бюллетень. В этом случае ни один из кандидатов вашего голоса тоже не получит – если, конечно, вы не забудете испортить бюллетень «правильно», то есть проставить отметки в квадратах напротив более чем одного имени. Но общая явка на выборы при этом повысится, так как при ее определении учитываются все бюллетени, включая и недействительные.

Политическая агитация на языке плакатов

Другие варианты

А вот широко использовавшаяся на думских выборах - 2011 по призыву того же Навального стратегия «голосуй за любую партию, кроме «Единой России», на президентских выборах менее эффективна. Ведь если на выборах в Госдуму потерянные голоса означают для партии уменьшение числа депутатских мандатов, то на президентских фавориту нужно лишь преодолеть планку в 50% + 1 голос, и если он это сделал — то юридически уже не важно, набрал ли он в итоге 51% голосов или 91%. Хотя, конечно, с политической точки зрения эти результаты сильно отличаются, и это обстоятельство тоже может подвигнуть кого-то именно к такому типу голосования.

Наконец, для некоторых избирателей мотивацией к голосованию за конкретного кандидата может стать желание помочь ему получить какой-то определенный результат. Правда, рассуждения авторов агитационных телероликов о том, что такой-то процент за такого-то кандидата может привести к таким-то политическим изменениям, выглядят чисто субъективными. Но есть и один совершенно объективный момент: партия, выдвинувшая кандидата в президенты, который набрал на выборах более 3% голосов, получает единовременную выплату в размере 20 руб. за каждый полученный этим кандидатом голос. И если у каких-то избирателей 18 марта не обнаружится более возвышенных мотивов, то их место вполне может занять готовность заняться политической благотворительностью.

Как россиян зовут на выборы