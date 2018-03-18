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ОБСЕ призвала Украину обеспечить голосование россиян на выборах

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) обеспокоена тем, что Украина заблокировала избирательные участки в день выборов президента России. Об этом заявил ТАСС директор по коммуникациям ПА ОБСЕ Нэт Перри. Он призвал постпреда Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука обеспечить голосование россиян.

При этом Перри пояснил, что задачей ОБСЕ является наблюдение за выборами в России, а не за ее пределами. «Содействие голосованию за пределами страны является двусторонним вопросом, который должен определяться участвующими странами», — сказал представитель ПА ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на Украине полиция не пускает россиян в здания диппредставительств для голосования на выборах президента.

Москва просила Украину открыть четыре избирательных участка — в посольстве России в Киеве и в зданиях российских генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что россиян не будут пускать в российские диппредставительства в день выборов, пройти в здания посольства и консульств смогут только дипломаты.

На избирательных участках ажиотаж