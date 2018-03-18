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ЦИК: Путин набирает на выборах президента 72,06% голосов

Кандидат-самовыдвиженец на выборах президента России Владимир Путин, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), набирает на выборах 72,06% голосов. Об этом свидетельствуют первые предварительные результаты от ЦИК. Такие данные получены по результатам обработки 21,83% протоколов.

Согласно информации от избирательной комиссии, Павел Грудинин (КПРФ) набирает 15,8%, Владимир Жириновский от ЛДПР после обработки 22% бюллетеней - 6,9% голосов, Ксения Собчак - 1,4%. У каждого из остальных четырех кандидатов пока менее 1%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал также результаты экзитпола (опроса на выходе с избирательных участков), согласно которым Путин набирает на выборах 73,9%. Опросы ВЦИОМа свидетельствуют о том, что на втором месте Грудинин (КПРФ) с 11,2%, на третьем - Жириновский от ЛДПР (6,7%). Собчак от «Гражданской инициативы» - на четвертом месте с 2,5%.

Ранее ЦИК опубликовал предварительные результаты явки на 18.00 по мск на выборах, которая составила 59,93%. «Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Явка по состоянию на 18.00 - 59,93%», - говорилось в сообщении ЦИК. В ходе предыдущих выборов главы государства, явка к этому моменту составила 58,3%.

В России 18 марта прошли выборы президента. Избирательные участки были открыты для избирателей с 8.00 до 20.00.

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