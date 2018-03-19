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Грудинин назвал выборы президента не соответствующими мировым стандартам

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин признал победу действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства.

«Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была», – сказал Грудинин на конференции «Интерфакса» (цитаты по сообщению агентства).

В то же время он отметил: «То, что было сделано чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки, позволяет мне сказать, что это были "грязные" выборы, это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам».

Ранее с победой на выборах Путина поздравил кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

За Путина на президентских выборах 18 марта проголосовали 76,66% избирателей. Грудинин занял второе место с результатом 11,8%.