Песков отказался напутствовать обещавшего сбрить усы Грудинина

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Медведев разрешил субсидировать покупку деревянных домов как льготные автокредиты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о субсидировании кредитов на покупку деревянных домов.

«Ну и еще одна тема - она важна и в экономическом, и в социальном плане. Имеет она отношение к улучшению жилищных условий наших граждан», - сказал он сегодня на совещании с вице-премьерами. Медведев отметил, что многие семьи хотели бы жить в собственных домах из современных экологичных материалов. Однако, это серьезная покупка, на которую требуются значительные средства. В связи с этим правительство приняло решение использовать опыт программы льготного автокредитования, расширив ее на деревянное домостроение.

В конце 2017 г. проект программы развития деревянного домостроения в России, подготовленный Минпромторгом, получил положительную оценку куратора вопросов недвижимости в правительстве, первого вице-премьера Игоря Шувалова, и прошел согласование. Программа предусматривает, в том числе, субсидирование кредитов производителей и девелоперов и льготное кредитование физлиц.

По программе льготного автокредитования государство субсидирует ставку займа, выданного банком на покупку автомобиля российской сборки. В 2017 г. ставка, предусмотренная кредитным договором, субсидировалась за счет бюджета на 6,7 процентного пункта. При этом первоначальный взнос заемщика должен составлять не менее 20% стоимости автомобиля.

Современное деревянное домостроение в России развивает АФК «Система», у которой есть лесопромышленный актив Segezha Group. По данным годового отчета «Системы», доля ее «дочки» на российском рынке домокомплектов составляет 7%.

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