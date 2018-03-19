Явлинский заявил об отсутствии конкурентной борьбы на выборах
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии конкурентной борьбы на выборах. Слова Явлинского приводит пресс-служба партии.
Он назвал выборы процедурой, которая является «плебисцитом». Экономической, внешней и внутренней политике в России нужны коренные перемены, отметил Явлинский. «Прежде всего, необходима нормализация отношений с Украиной и вывод войск из Сирии. Нужны коренные экономические реформы, недопущение гонки вооружений и большой войны», – добавил он. Явлинский также упомянул про экологические проблемы, связанные со строительством Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области, и выступил за освобождение чеченского правозащитника Оюба Титиева.
Ранее кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшие выборы президента не соответствующими мировым стандартам. Однако он признал победу Путина. Кроме того, с победой на выборах действующего российского президента поздравил кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин.