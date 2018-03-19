Собчак попросила Путина помиловать режиссера Сенцова и брата Навального
Телеведущая Ксения Собчак во время встречи президента Владимира Путина с бывшими кандидатами в президенты обратилась к главе государства с просьбой о помиловании людей, которых считает политическими заключенными. Список с именами и фамилиями она передала Путину, передает «Интерфакс» со ссылкой на предвыборный штаб Собчак.
Всего в списке Собчак перечислены 16 фамилий. В их числе фигуранты «дела 26 марта» Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, крымский активист Александр Кольченко, ученый Владимир Лапыгин, правозащитник Сергей Мохнаткин, брат оппозиционера Алексея Навального - Олег, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов и др. Полный список фамилий опубликовала в Facebook доверенное лицо Собчак Марина Литвинович.
Путин в воскресенье вечером сообщил, что планирует встретиться со своими соперниками на выборах. Встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали все выдвигавшиеся на пост президента. Сама Собчак перед этим сообщила, что в воскресенье вечером после голосования попросила о встрече с Владимиром Путиным. «Постараться добиться того, что мы заявляли с самого начала, – помилования политзаключенных», – описала она цель встречи.