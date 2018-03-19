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Собчак попросила Путина помиловать режиссера Сенцова и брата Навального

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Телеведущая Ксения Собчак во время встречи президента Владимира Путина с бывшими кандидатами в президенты обратилась к главе государства с просьбой о помиловании людей, которых считает политическими заключенными. Список с именами и фамилиями она передала Путину, передает «Интерфакс» со ссылкой на предвыборный штаб Собчак.

Всего в списке Собчак перечислены 16 фамилий. В их числе фигуранты «дела 26 марта» Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, крымский активист Александр Кольченко, ученый Владимир Лапыгин, правозащитник Сергей Мохнаткин, брат оппозиционера Алексея Навального - Олег, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов и др. Полный список фамилий опубликовала в Facebook доверенное лицо Собчак Марина Литвинович.

Путин в воскресенье вечером сообщил, что планирует встретиться со своими соперниками на выборах. Встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали все выдвигавшиеся на пост президента. Сама Собчак перед этим сообщила, что в воскресенье вечером после голосования попросила о встрече с Владимиром Путиным. «Постараться добиться того, что мы заявляли с самого начала, – помилования политзаключенных», – описала она цель встречи.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

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Финансы
Новости

Трамп запретил гражданам США покупать венесуэльскую криптовалюту

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп запретил гражданам США совершать операции с венесуэльской криптовалютой El Petro (петро), о выпуске которой ранее официально заявило правительство Венесуэлы, передает Bloomberg.

Трамп подписал соответствующий указ о запрете. Он поручил министру финансов США Стивену Мнучину подготовить необходимые поправки для вступления документа в силу.

В феврале 2018 г. Венесуэла начала продажу криптовалюты, подтвержденной нефтяными запасами. За первый день предварительных продаж собрано заявок на $735 млн. Всего власти собираются выпустить около 100 млн токенов petro, из них 82,4 млн поступят в свободную продажу.

На данный момент Венесуэла готовится к выпуску новой криптовалюты - petro gold. Об этом заявлял президент страны Николаса Мадуро. По его словам, petro gold будет обеспечиваться драгоценными металлами.

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Политика
Новости

Меркель телеграммой поздравила Путина с переизбранием

Ведомости
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Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента России Владимира Путина с переизбранием телеграммой, сообщил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ. «Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации», - говорится в послании. Кроме этого в нем содержится призыв к конструктивному подходу к диалогу между двумя странами и на международной арене, а также к поиску разумных решений.

Согласно сайту Кремля, 19 марта Путина поздравили с переизбранием по телефону президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Поздравительную телеграмму в адрес президента России, помимо лидеров других стран, направил также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Бизнес
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Ростуризм отменил требование прекратить продажу туров с перелетами Azur Air

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Туроператоры могут формировать и продавать турпакеты с билетами авиакомпании Azur Air с 20 марта 2018 г. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

В понедельник Росавиация сняла претензии к Azur Air. В феврале агентство ограничило срок действия сертификата эксплуатанта до 20 марта. Это означало, что авиакомпания могла прекратить полеты 21 марта. В связи с этим в конце февраля Ростуризм призывал туроператоров прекратить продажу путевок, которые бы включали перелеты Azur Air. По мнению агентства, приостановка полетов могла бы привести к массовым нарушениям прав туристов и образованию социальной напряженности в стране.

Azur Air – восьмая по пассажиропотоку авиакомпания в России и крупнейшая среди чартерных перевозчиков. Авиаперевозчик аффилирован с турецким туроператором Anex Tour.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Технологии
Новости

Uber прервал тестирование беспилотных автомобилей после гибели человека

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Сервис по заказу такси Uber Technologies прервал тестирование своих беспилотных автомобилей после происшествия со смертью человека, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо компании. Прервано тестирование в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто. Гендиректор Uber Дара Хосровшахи принес соболезнования близким погибшей.

По информации местных СМИ, инцидент произошел ранним утром понедельника в пригороде Финикса Темпе, штат Аризона, США, когда автомобиль Uber насмерть сбил женщину. Пострадавшая скончалась в больнице. Полиция указывает, что автомобиль двигался в автономном режиме, но за рулем автомобиля находился оператор. Это первая в истории смерть человека в ДТП с беспилотным автомобилем на дорогах общего пользования, утверждает The New York Times. Позднее стало известно, что женщина пересекала дорогу на велосипеде вне пешеходного перехода в темное время суток.

В начале этого года власти Калифорнии одобрили изменения в правила дорожного движения в штате. С апреля в Калифорнии допускается эксплуатация автомобилей без водителей под удаленным контролем оператора. Чтобы получить разрешение на такие тесты, производителям автомобилей придется доказать, что их технологии безопасны и устойчивы к кибератакам. Похожие законы готовили и другие штаты США.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

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Технологии
Новости

Состояние Цукерберга уменьшилось на $3,8 млрд из-за утечки данных в Facebook

Ведомости
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Стоимость акций Facebook снизилась на более чем 6% на фоне сообщений о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica незаконным путем получила данные пользователей соцсети для создания психологических портретов американских избирателей, пишет ВВС. При этом, согласно подсчетам агентства Bloomberg, состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в понедельник уменьшилось на $3,8 млрд.

Cambridge Analytica получила персональные данные пользователей соцсети во время предвыборной гонки в США. Европарламент 19 марта призвал провести расследование после появления информации о незаконном сборе личных данных пользователей Facebook. О необходимости проведения расследования также заявила прокуратура американского штата Массачусетс.

В 2014 г. Cambridge Analytica под предлогом научных изысканий запросила у Facebook доступ к персональным данным пользователей. За разработку приложения по сбору персональных данных британская компания заплатила около $800 000. Приложение создал научный сотрудник Кембриджского университета Александр Коган. В 2015 г. соцсеть узнала об утечке данных, заблокировала доступ к данным Когану и потребовала от Cambridge Analytica удалить полученные незаконным путем личные данные около 50 млн пользователей. Уведомлять пользователей об утечке их персональных данных соцсеть тогда не стала. Facebook также не проверила, были ли удалены персональные данные.

Cambridge Analytica - частная компания, занимающаяся организацией избирательных кампаний в интернете с использованием технологий глубинного анализа данных. Ранее The New York Times написала, что британская компания на основе полученных данных от Facebook разработала алгоритм анализа политических предпочтений избирателей США. Благодаря этому алгоритму осуществлять рассылку политической рекламы пользователям стало проще.

10 главных кибератак в истории человечества

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Технологии
Новости

Google будет продвигать в поиске конкурентов Amazon

Ведомости
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Интернет-компания Google создает платный сервис для ритейлеров Shopping Actions для продвижения их товаров в своем поиске, сообщило агентство Reuters. По его данным, в разработке сервиса участвуют такие крупные компании, как Target, Walmart, Home Depot и Costco.

Суть проекта в том, что по поисковому запросу пользователю будет предлагаться продукция именно этих компаний, а также их программы лояльности. Google, пишет Reuters, отмечает резкий рост запросов вида «где купить это?», в том числе на поиск по изображению. Сейчас большинство таких запросов, закончившихся покупками, отбирает себе Amazon, говорят аналитики. Компании - участники программы Google будут платить только процент с совершенных покупок.

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Политика
Новости

Явлинский заявил об отсутствии конкурентной борьбы на выборах

Ведомости
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Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии конкурентной борьбы на выборах. Слова Явлинского приводит пресс-служба партии.

Он назвал выборы процедурой, которая является «плебисцитом». Экономической, внешней и внутренней политике в России нужны коренные перемены, отметил Явлинский. «Прежде всего, необходима нормализация отношений с Украиной и вывод войск из Сирии. Нужны коренные экономические реформы, недопущение гонки вооружений и большой войны», – добавил он. Явлинский также упомянул про экологические проблемы, связанные со строительством Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области, и выступил за освобождение чеченского правозащитника Оюба Титиева.

Ранее кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшие выборы президента не соответствующими мировым стандартам. Однако он признал победу Путина. Кроме того, с победой на выборах действующего российского президента поздравил кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

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Политика
Новости

Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за дела Скрипаля

Ведомости
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Министерство иностранных дел Швеции вызовет российского посла в Стокгольме из-за заявлений Москвы о том, что королевство могло быть источником вещества, при помощи которого отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости» со ссылкой на шведский МИД.

«Полностью отвергаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИДа в том, что нервно-паралитическое вещество, примененное в Солсбери, могло иметь шведское происхождение», — написала в Twitter министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем. Она предложила российским властям вместо подобных заявлений предоставить все необходимые объяснения Лондону.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что «наиболее вероятным источником происхождения» отравляющего вещества являются страны, которые с конца 1990-х гг. и по настоящее время активно проводят исследования в данной области. Она назвала такие страны, как Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, «по поводу США тоже надо ставить вопрос».

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Политика
Новости

Мэй заявила о наличии у России «мотива и намерения» отравить Скрипаля

Интерфакс
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня снова заявила, что именно Россия виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. По ее словам, «прийти к другому заключению просто невозможно», цитирует премьер-министра SkyNews.

«У них (России) была возможность сделать это. Этот нервно-паралитический агент принадлежит к группе веществ "Новичок", созданных в СССР. У России была возможность и, я полагаю, мотив и намерение. Именно такова модель поведения России в Европе, которое мы наблюдали до сих пор», - заявила она в ходе визита в Бирмингем.

Она также указала на поддержку, которую получила Британия от своих международных партнеров в связи с этим инцидентом. «Это случилось в Великобритании, это могло произойти в любой стране, и наши зарубежные союзники поддержали нас и в признании того, что ответственность указывает на российское государство», - добавила Мэй.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Последняя версия следствия состоит в том, что Скрипаля с дочерью отравили через вентиляцию их автомобиля.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против России, в частности о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 г. полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании - высылке 23 британских дипломатов и закрытии консульства в Санкт-Петербурге.

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Политика
Новости

Макрон призвал Путина «пролить свет» на обстоятельства отравления Скрипаля

Ведомости
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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с победой на президентских выборах нынешнего главу государства Владимира Путина, об этом говорится на сайте Кремля.

Лидеры двух стран обсудили по телефону ситуации в Сирии и на Украине. Президент Франции также призвал российского лидера «пролить свет на обстоятельства» отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится на сайте Елисейского дворца. «С российской стороны обращено внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений, подтверждена готовность к проведению совместных расследований случившегося», - уточняется на сайте Кремля.

«Президент республики призвал российские власти пролить свет на обстоятельства, связанные с неприемлемым нападением в Солсбери, а также вернуть твердый контроль над программами, которые не были заявлены в ОЗХО», — говорится в коммюнике.

Макрон выразил озабоченность ситуацией в сирийских районах Африн и Восточная Гута. Президент Франции призвал Москву сделать все возможное для того, чтобы прекратить военные действия в Сирии и остановить «потери среди мирного населения».

Во время телефонного разговора Макрон также призвал Россию к эффективному и скорейшему исполнению минских соглашений.

4 марта в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены Скрипаль и его дочь Юлия. По информации следствия, Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», разработкой которого якобы занималась ранее Москва. Российские власти обвинения в причастности к преступлению отвергают.

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Политика
Новости

Путин предупредил о «непростых» решениях в будущем

Ведомости
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Президент Владимир Путин на встрече с бывшими соперниками на выборах призвал их не поддаваться соблазну использовать «то или иное решение власти, если оно требует дополнительного объяснения». Такие решения могут быть приняты властями в ближайшие годы, допустил Путин. «Нужно всем политическим силам объединить усилия для реализации позитивной повестки дня. Это могут быть непростые решения, решения, требующие объяснения», — заявил президент.

Бывших соперников Путин призвал к «открытому и честному диалогу» при принятии таких решений. «Очень бы хотел, чтобы вы руководствовались долгосрочными интересами России и российского народа и на второй план всегда бы отодвигали групповые интересы, партийные», — сказал президент, открывая встречу.

В числе возможных непопулярных мер четвертого срока Путина в правительстве в разное время называли повышение пенсионного возраста, оптимизацию расходов на социальную поддержку, повышение налога на доходы физических лиц.

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