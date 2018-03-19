Собчак пойдет на встречу Путина с соперниками на выборах

Она «всегда готова к разговору и всегда на своих условиях», заявили в ее штабе

О возможной встрече журналистам сказал сам Путин, но сроки не уточнил Андрей Гордеев / Ведомости

Ксения Собчак, занявшая, по предварительным данным, четвертое место на президентских выборах, сообщила корреспонденту «Ведомостей», что в воскресенье после завершения голосования на участках в 20.00 мск попросила о встрече с Владимиром Путиным. «Постараться добиться того, что мы заявляли с самого начала, – помилования политзаключенных», – описала она цель запрошенной встречи.

Собчак в понедельник придет на встречу Путина с соперниками на выборах, подтвердила «Ведомостям» пресс-секретарь ее штаба Ксения Чудинова. «Ксения еще вчера вечером, до всякого приглашения, сказала, что будет просить о встрече с Путиным, чтобы представить список на помилование политзаключенных», – сказала Чудинова, отметив, что освобождение политзаключенных всегда было одной из основных целей кампании Собчак.

«Вчера она была у [Алексея] Навального. Сегодня говорит с Путиным. Она всегда готова к разговору и всегда на своих условиях», – сказала Чудинова.

О том, что Путин планирует встретиться со своими соперниками на выборах, стало известно поздно вечером в воскресенье. О возможной встрече журналистам сказал сам Путин, но сроки не уточнил: «Посмотрим, сейчас администрация [президента] с ними свяжется, мы договоримся, и я их приглашу на встречу», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»). Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча состоится уже в понедельник. Он отметил, что Путин после выборов намерен поддерживать диалог с другими кандидатами. Планируется ли каким-то образом использовать их потенциал в дальнейшем, Песков сказать затруднился. «Это прерогатива президента», – сказал он.

В воскресенье после выборов Собчак в эфире канала «Навальный. Live» предложила Навальному начать переговоры о сотрудничестве с новой партией, о создании которой вместе с Дмитрием Гудковым она объявила ранее. В свою очередь Навальный, которого Центризбирком не допустил до выборов, назвал кампанию Собчак лицемерной. Он также заявил, что ей предлагали «огромные деньги» за выдвижение своей кандидатуры, о чем, по его словам, она сама ему и рассказала. «Ты, безусловно, являешься частью этой абсолютно лживой фальсифицирующей схемы. Поздравительную телеграмму Путину отправила?» – спросил Навальный Собчак.

Согласно предварительным результатам ЦИК по итогам обработки 99,84% протоколов, Собчак набрала 1,67% голосов. Это четвертое место после Владимира Путина (76,66%), Павла Грудинина (11,8%) и Владимира Жириновского (5,66%).

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