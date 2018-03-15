Гудков объявил о создании новой партии вместе с Собчак

Гудков объявил о создании партии вместе с Собчак Сергей Карпов / ТАСС

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о создании вместе с кандидатом в президенты, телеведущей Ксенией Собчак «Партии перемен» на базе «Гражданской инициативы». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, название новой партии пока условное. Ее решили создать на базе «Гражданской инициативы», так как она имеет лицензию. По его мнению, новой оппозиционной партии лицензию могут не выдать. «С Андреем Нечаевым мы сотрудничали еще на региональных кампаниях 2015 года, а сейчас он решил «дать дорогу молодым», использовав свой политический ресурс», - отметил он, напомнив, что именно «Гражданская инициатива» выдвинула Собчак кандидатом в президенты.«Сама партия будет переформатирована, и ее существование наполнится новым смыслом», - пообещал Гудков.

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