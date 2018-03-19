Как на Западе отреагировали на результаты выборов в России

Центр силы – это, безусловно, сегодня Путин», – приводит FT слова пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрея Кондрашов Francisco Seco / AP

Financial Times

«Москва благодарит Великобританию за то, что помогла Путину одержать блестящую победу на выборах» – так называется одна из статей о президентских выборах в России. Дипломатический скандал из-за отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, разразившийся накануне выборов, внес свой вклад в повышение явки. Как говорят политологи, это напомнило россиянам, что они находятся в осажденной крепости, – эту тему Путин активно эксплуатировал на финальном этапе своей кампании. «В очередной раз на нас стали оказывать давление ровно в тот момент, когда нам нужно было мобилизоваться. Потому что всякий раз, когда Россия огульно и без доказательств в чем-либо обвиняется, все, что делает русский народ, – это объединяется около центра силы. Центр силы – это, безусловно, сегодня Путин», – приводит FT слова пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрея Кондрашова.

Путин теперь будет находиться у власти дольше, чем Леонид Брежнев, к концу правления которого страна была пропитана ощущением политического и экономического застоя, пишет европейский редактор FT Тони Барбер в статье «Надежд на либеральные реформы в путинской России нет». Однако для Путина урок, вынесенный из действий Горбачева, пытавшегося что-то изменить в СССР, заключается в том, что либеральные реформы и открытая внешняя политика ведут к социальному кризису внутри страны и подрывают положение России на международной арене. И подобное мнение разделяют многие россияне, хотя с политической и экономической точек зрения при Горбачеве и Ельцине Россия пережила период наибольшей свободы с начала 1920-х гг., отмечает Барбер. Поэтому «какие бы перемены ни произошли в России в ближайшее время, они вряд ли будут напоминать либерализацию конца 1980-х – начала 1990-х гг.», считает он.

The Wall Street Journal

Именно благодаря внешней политике, которая вкупе с повышением боеспособности российской армии является частью усилий «бывшего офицера КГБ по повышению престижа России на международной арене», Путин так популярен в народе, отмечает WSJ. Газета приводит мнение голосовавших за Путина россиян, которые хвалят его за то, что он поднял Россию с колен. Но это не мешает им жаловаться на экономические проблемы. «Я верю в Путина, но мой кошелек в него не верит, – приводит WSJ мнение 31-летнего Валерия Семенова, отдавшего свой голос за президента; он приехал в Москву из Сибири, надеясь стать актером, а сейчас работает стажером в банке. – Я хочу верить, что он принесет России светлое будущее и в свой последний срок сделает все то, чего еще не сделал».

Les Echos

Путин был «переизбран в атмосфере холодной войны», пишет французская деловая газета: «Владимир Путин выиграл пари, которое было невозможно проиграть, – избраться на новый срок во время полномасштабного кризиса в отношениях с Западом».

Rzeczpospolita

Избрание Путина означает «продолжение политики конфронтации с Западом», пишет консервативная польская газета. «Россия исчерпала возможности для развития и теперь будет полагаться только на силу и экспансию», – сказал Rzeczpospolita Варфоломей Синкевич, соучредитель Центра восточных исследований и бывший министр внутренних дел Польши.

BBC

«Сдержанная реакция западных лидеров на победу Путина»: как ожидается, канцлер Германии Ангела Меркель поздравит Путина с переизбранием, но ни один другой западный лидер на данный момент (14.10 мск) этого не сделал, сообщает BBC. Путина уже поздравили руководители Ирана, Казахстана, Белоруссии, Венесуэлы, Боливии, Кубы. Представитель Меркель Штеффен Зайберт сказал, что она «очень скоро» пошлет ему телеграмму. «У нас с Россией есть расхождения во мнениях, мы ясно критикуем политику России по ряду вопросов – украинскому, сирийскому», – добавил Зайберт.

Напряженность в отношениях между Россией и Западом возросла в последние недели после отравления Скрипаля. Еврокомиссар по внешней политике Федерика Могерини, прибыв в понедельник на встречу министров иностранных дел ЕС, посвященную этому отравлению, назвала его «абсолютно неприемлемым», сообщает BBC.

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном обращении к Путину заявил: «Полномасштабное стратегическое сотрудничество и партнерство между Китаем и Россией сейчас находится на самом высоком уровне в истории; это демонстрирует пример построения нового типа международных отношений».

The New York Times

Хотя в ходе голосования были отмечены некоторые нарушения, необходимости в масштабных фальсификациях не было, учитывая реальную популярность Путина, отмечает NYT. Газета приводит рассказ 26-летнего программиста Ильи Амутова, сторонника Алексея Навального. По его словам, он был шокирован, видя, как на предвыборном участке на Ленинском проспекте, где он был наблюдателем на выборах от штаба Ксении Собчак, пожилые избиратели целуют портрет Путина на плакате с биографиями всех кандидатов и крестятся. «Это сильный культурный шок», – признался Амутов. Газета приводит данные ВЦИОМа о том, что возраст более половины пришедших на участки избирателей превышал 45 лет, а среди 18–25-летних голосовало лишь 9%.

Политика Путина вряд ли изменится, отмечает NYT: скорее всего он продолжит восстанавливать статус России как мировой державы и ограничивать экономические реформы. Учитывая то, что это его последний законный срок, «многие ожидают, что теперь в кремлевской элите начнется серьезная борьба за выбор преемника», пишет газета.

CNN

«Путин не вырастил себе преемника, что порождает спекуляции о том, что он может попытаться изыскать способы остаться у власти и по истечении нового срока», – пишет CNN, называя выборы «гонкой с одним участником». Все западные СМИ отмечают, что основного оппонента Путина, Алексея Навального, не допустили до участия в выборах.

Многие молодые россияне не голосовали, говоря журналистам, что реального выбора нет, их голос ни на что не повлиял бы, и называя выборы цирком.