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ВВС узнала причины отказа в британской визе Виктории Скрипаль

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Племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль отказали в предоставлении британской визы, сообщает русская служба ВВС со ссылкой на письмо об отказе из консульского отдела.

Консулов смутили два момента. Во-первых, они усомнились в целесообразности визита Виктории Скрипаль в Британию: в настоящий момент экс-полковник не может принимать гостей и нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет видеть двоюродную сестру, следует из письма. Кроме того, нет никаких свидетельств того, что Виктория Скрипаль ранее посещала Сергея и Юлию в Великобритании.

Во-вторых, Виктория Скрипаль не предоставила доказательств того, что у нее есть средства на дорожные расходы и длительное пребывание в Великобритании. В заявлении она указала, что не работает, а на вопрос о том, если ли у нее сбережения или иные доходы, ответила отрицательно.

Сама Виктория в разговоре с корреспондентом русской службы ВВС заявила, что для нее решение консульства не стало неожиданностью. По ее словам, с понедельника она начнет работать и откроет счет в банке, после чего попробует еще раз подать документы на визу.

В четверг, 5 апреля, СМИ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет. Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон.

В пятницу национальная служба Великобритании сообщила, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния – его самочувствие «быстро улучшается» и он «хорошо реагирует на лечение». 

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

Грузовик въехал в толпу людей в Германии

Ведомости
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В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей, сообщает Spiegel. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, число пострадавших уточняется. Водитель грузовика мертв, «он убил себя», сообщает Focus со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Полиция на странице в Twitter подтвердила информацию о происшествии. Предварительно, происшедшее рассматривается как теракт, но полиция призвала не делать преждевременных выводов. Жителей города попросили избегать посещения района, где произошла авария, там проводится масштабная операция. Полицейские проверяют грузовик на наличие взрывчатки.

Газета Rheinische Post со ссылкой на источник в полицейских кругах сообщает о трех погибших и 30 пострадавших. По данным Westfalischen Nachrichten, число раненых может достигать 50. Bild сообщил, что погибших нет, но шесть человек находятся в критическом состоянии.

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Технологии
Новости

«Лаборатория Касперского» рассказала о кибератаках на оборудование Cisco

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Сетевое оборудование Cisco подверглось 6 апреля массивной кибератаке, что привело к сбоям в работе популярных сайтов рунета, сообщила «Лаборатория Касперского» со ссылкой на источники.

«Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание “Do not mess with our elections” (“Не вмешивайтесь в наши выборы”)», – говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Для атаки использовался бот, сканирующий через поисковик интернета вещей Shodan или через собственную утилиту Cisco устройства на предмет наличия уязвимости, полагают эксперты. В результате целые дата-центры оказались недоступны.

Масштабы атаки пока не ясны, но они могут быть очень серьезными, считает «Лаборатория Касперского». Атака в большей степени была нацелена на русскоязычный сегмент интернета, полагает компания. 

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

Забастовка сотрудников Air France привела к отмене 30% рейсов авиакомпании

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Французской авиакомпании Air France пришлось отменить около 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, недовольных зарплатами, сообщает Associated Press. Перебои коснулись как внутренних, так и международных рейсов.

Авиакомпания призывает пассажиров уточнять информацию о полетах и предлагает бесплатно обменять билеты.

Это уже пятая забастовка сотрудников Air France с начала февраля, количество отмененных рейсов растет. За каждый день забастовки авиакомпания теряет миллионы евро.

Сотрудники требуют от руководства поднять зарплаты на 6%, однако в компании согласились увеличить жалованье лишь на 1%.

Ранее на этой неделе три крупнейших профсоюза работников железнодорожного транспорта Франции – CGT, CFDT и Unsa – инициировали серию масштабных забастовок. Они намерены до конца июня провести еще ряд забастовок. 

Во Франции забастовка железнодорожников переросла в беспорядки

Политика
Новости

Посол России в Великобритании попросил Бориса Джонсона о личной встрече

Ведомости
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Посол России в Лондоне Александр Яковенко направил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону личную ноту с предложением о встрече. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

«Давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери», – заявили в пресс-службе.

В посольстве надеются на «конструктивный ответ британской стороны» и рассчитывают на организацию встречи Джонсона и Яковенко в ближайшее время, добавил пресс-секретарь.

Отношения России и Великобритании ухудшились после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в начале марта. Лондон обвинил Москву в покушении на Скрипалей и выслал российских дипломатов. США, Канада и многие европейские страны поддержали решение Британии и тоже ввели дипломатические санкции в отношении России.

Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Лондон не представил никаких доказательств причастности России. Российская сторона ответила зеркальными мерами, выслав зарубежных дипломатов. 

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

Политика
Новости

Экипаж арестованного на Украине судна «Норд» отпустили на свободу

Ведомости
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Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» отпустили на свободу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании – судовладельца Анну Шевелеву.

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) в связи с делом капитана», – сказала Шевелева.

Моряки провели на арестованном судне более 10 дней. Украинские пограничники задержали «Норд» в Азовском море 25 марта. На борту судна находились 10 членов экипажа, все они граждане России. Судно отконвоировали в порт Бердянска, спустя пять дней суд постановил арестовать его.

Капитан «Норда» обвиняется в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Суд избрал капитану меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере $1300. Защита уже внесла залог, капитана должны отпустить 10 апреля.

На остальную команду наложили административные штрафы по статье о незаконном пересечении границы.

«Норд» вышел из Крыма в Азовское море 24 марта в составе колонны российских судов для промысла тюльки. Все 10 дней, пока судно стояло в порту, в его трюме пропадало несколько тонн рыбы, передают СМИ. 

Политика
Новости

При столкновении автобуса с грузовиком в Канаде погибли 14 хоккеистов

Ведомости
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Автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду, столкнулся с грузовиком в канадской провинции Саскачеван, сообщает телерадиокомпания CBC.

По ее данным, жертвами аварии стали 14 человек. Еще 14 пассажиров получили травмы, состояние троих оценивается как критическое.

Всего в автобусе находились 28 человек, включая водителя, спортсмены ехали на соревнования. О причинах аварии пока не сообщается. Водитель автобуса погиб.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования близким погибших.

Политика
Новости

МИД пообещал ответить на новые санкции США

Ведомости
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Министерство иностранных дел России прокомментировало новые санкции США. По мнению МИДа, вводя санкции в отношении российских компаний, США «бьют и по простым американцам, собственным избирателям», разрушая экономическое сотрудничество.

«Безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции», – говорится в комментарии МИДа.

Россия не оставит новые санкции «без жестокого ответа», добавили в ведомстве.

В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.

Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

Кто подпал под новые санкции США

Политика
Новости

Суд на Украине оштрафовал экипаж крымского судна «Норд»

Ведомости
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Суд в Мариуполе постановил оштрафовать большинство членов экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного погранслужбой Украины почти две недели назад в Азовском море. Решения по двум морякам пока нет. 

«Ждем результаты по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, членам экипажа еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», - сказала «Интерфаксу» представитель компании - владельца судна Анна Шевелева.

Членам экипажа вменяют ч. 2 ст. 204 КоАП Украины («незаконное пересечение границы», санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).

Ранее в пятницу Херсонский горсуд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35 240 гривен залога (около $1300).

Госпогранслужба Украины задержала сейнер с 10 членами экипажа 25 марта. «Норд» вышел из Крыма в Азовское море 24 марта в составе колонны российских судов для промысла тюльки. МИД России требует от Киева немедленно отпустить экипаж «Норда».

Политика
Новости

МИД попросил Лондон объяснить ситуацию с визой племянницы Скрипаля

Ведомости
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Москва призвала власти Великобритании объяснить ситуацию с выдачей визы племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы настоятельно призываем Великобританию официально сделать заявление и объясниться по поводу того, что происходит с визой для Виктории Скрипаль. Это полное форменное безобразие - то, что мы видим, когда страна, которая высказывается по любому аспекту российской внутренней политики, почему-то отказывается от комментария в плане выдачи британской визы в таких обстоятельствах», - сказала Захарова в эфире канала «Россия 24».

Она считает, что официальные лица Великобритании из гуманитарных соображений «обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта».

«Есть чрезвычайная ситуация, в которую попали российские граждане на территории Великобритании. Речь идет об их жизни. Никто из России не имеет никакого доступа к ним. И на сегодняшний момент мы не понимаем, что происходит с доступом или недоступом родственницы к этой семье», - добавила Захарова.

Ранее в пятницу британские СМИ сообщили, что Лондон уведомил Викторию Скрипаль о том, что ей не дадут визу.

В четверг, 5 апреля, СМИ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет. Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Технологии
Новости

Кадыров призвал Роскомнадзор и Telegram найти компромисс

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководство Роскомнадзора и Telegram найти компромисс в связи с возможной блокировкой мессенджера в России. Об этом он написал в своем Telegram.

Он добавил, что он активный пользователь Telegram и ведет не только свой канал, но и пользуется мессенджером по работе и личным вопросам. Кадыров считает Telegram очень удобным: «Молодцы, что придумали стикеры: длинное сообщение можно заменить картинкой».

При этом он подчеркнул, что «во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять». Кадыров добавил, что не сторонник блокировки Telegram и надеется на компромиссное решение Роскомнадзора и Telegram.

В пятницу Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram, и если мессенджер не передаст ключи ФСБ, то это может привести в конечном итоге к его блокировке.

10 самых безопасных мессенджеров

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Бизнес
Новости

Костин назвал мелочью новые санкции США

Ведомости
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Президент ВТБ Андрей Костин, подпавший под новые санкции минфина США, спокойно к этому отнесся. В интервью «России 1» отметил, что живет и будет жить в России: «Какие-то неудобства будут, но это мелочи - не поехать на сессию МВФ, мы это переживем» (цитата по «Интерфаксу»).

Костин традиционно участвовал в осенних сессиях МВФ, проходящих в Вашингтоне.

Минфин США 6 апреля ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников. В список попали 26 человек и 15 компаний. Минфин объяснил новые санкции ситуацией на Украине, в Сирии, кибератаками, но «прежде всего попытками России подорвать западную демократию».

Кто подпал под новые санкции США

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