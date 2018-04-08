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Генпрокуратура призвала Британию вернуть незаконно выведенные из России деньги

Начиная с 2002 г. Москва направила Великобритании запросы о выдаче 61 человека, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка. Ущерб от их действий оценивается более чем в 0,5 трлн руб. «Это только прямой ущерб. А масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше», – сказал генпрокурор в эфире НТВ.

В Великобритании начал действовать закон, предусматривающий проверку источников средств для покупки активов. Теперь любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить его происхождение.

Чайка выразил надежду на то, что Великобритания будет применять этот закон «в соответствии с нормами цивилизованного государства», т. е. вернет незаконно выведенные из России средства, а не заберет их в свой бюджет. «Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», – сказал генпрокурор.

Ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов говорил, что после введения этого закона Великобритания может начать терять статус «убежища для богатых». «Великобритания многие десятилетия жила за счет того, что давала налоговое и гражданское убежище большому количеству богатых людей, Лондон во многом развивался так быстро и динамично, потому что сюда приехали очень многие люди из России, из Китая, из арабских стран», – говорил Титов.