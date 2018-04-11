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В Параде Победы впервые могут принять участие робототехнические комплексы

Робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9» могут принять участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Роботы на днях прибыли в Алабино для участия в репетициях», – сказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны сообщало, что в параде в Москве впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57, боевые машины поддержки танков «Терминатор» и зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2».

По словам главкома Сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова, всего в параде будет задействовано 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 000 военнослужащих.

«Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Машина способна поражать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и 3 км ночью. На вооружении 12-тонного комплекса стоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы «Шмель-М» и комплекс управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами.

«Уран-6» предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Робот активно использовался российскими саперами в Сирии и на Северном Кавказе.