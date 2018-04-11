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Захарова отреагировала на предложение Трампа остановить гонку вооружений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение президента США Дональда Трампа прекратить гонку вооружений. Она посоветовала США начать с уничтожения собственного химического оружия.

«Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Трамп на своей странице в Twitter предложил России остановить гонку вооружений. «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая времена холодной войны. Причин для этого нет. Мы нужны России, чтобы помочь ее экономике, и это будет очень просто сделать, а нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?» – написал Трамп.

За 40 минут до этого американский лидер, также в Twitter, призвал Россию готовиться к ракетной атаке США по объектам правительственных войск Сирии. Захарова в ответ на это заявила, что ракеты «должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории». Она также отметила, что ракетный удар может уничтожить следы предполагаемых химических атак.

Власти США обвинили президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия в городе Дума 7 апреля. Сирийское руководство отрицает факт химической атаки. Москва также заявила о том, что российские военные специалисты не обнаружили следов химоружия в пригороде Дамаска.

Всемирная организация здравоохранения 11 апреля сообщила, что в результате обстрела Думы 70 человек погибли, у 43 из них есть признаки отравления токсичными химикатами. Кроме того, за помощью к медикам с признаками отравления обратились около 500 человек.