Тема дня: Блокировка Telegram
Дуров пообещал обойти блокировку Telegram в России
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Дуров пообещал обойти блокировку Telegram в России 14:43По его словам, мессенджер будет использовать методы обхода блокировок, не требующие действий пользователей
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Суд выдал Роскомнадзору решение о блокировке Telegram 12:34
Суд принял решение о немедленной блокировке Telegram 11:35
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Песков после решения о блокировке Telegram установил ICQ

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что установил ICQ после решения суда о блокировке Telegram. «Пока просто пробуем и смотрим», — сказал он «Интерфаксу».

Ранее Песков говорил, что считает Telegram удобным мессенджером. После его блокировки пресс-служба Кремля будет искать другой мессенджер для общения с журналистами, сообщил он. 

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Павла Дурова. Иск был подан после того, как Telegram отказался предоставлять ключи шифрования силовикам. Суд объяснял, что мессенджер может быть разблокирован, если исполнит требование ФСБ и передаст силовикам ключи дешифровки сообщений пользователей.

10 самых безопасных мессенджеров

Технологии
Новости

ОБСЕ призвала Россию пересмотреть решение о блокировке Telegram

Ведомости
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с решением московского суда заблокировать Telegram на территории России.

«Решение заблокировать Telegram вызывает глубокое беспокойство, поскольку оно мешает важной роли интернет-посредников в реализации права на свободу слова. В последние годы Telegram также стал важным каналом для распространения информации различными средствами массовой информации», — говорится в заявлении Дезира, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Он призвал российские власти пересмотреть решение о блокировке Telegram. 

13 апреля судья Таганского суда Юлия Смолина удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Павла Дурова и постановила ограничить доступ к нему. Иск был подан после того, как Telegram отказался предоставлять ключи шифрования силовикам. Суд объяснял, что мессенджер может быть разблокирован, если исполнит требование ФСБ и передаст силовикам ключи дешифровки сообщений пользователей.

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Политика
Новости

Песков объяснил рост доходов Путина

Ведомости
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Рост доходов президента Владимира Путина в 2017 г. связан с продажей земельного участка, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Да, продал участок», — сказал Песков «Интерфаксу», отвечая на вопрос, с чем связан столь заметный рост доходов президента в прошлом году.

В 2017 г. президент заработал 18,73 млн руб., следует из опубликованной на сайте Кремля декларации о доходах. Это почти на 10 млн руб. больше, чем в предыдущие два года: в 2016 г. доход Путина составил 8,86 млн руб., в 2015 г. — 8,9 млн руб.

Из списка задекларированного имущества президента исчез земельный участок площадью 1500 кв. м. В остальном перечень имущества остался прежним: в собственности президента находятся квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». Также в пользовании главы государства имеются квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м.

Сколько заработали Путин и другие чиновники в 2016 году

Бизнес
Новости

Замминистра связи продал долю в «Ростелекоме»

Ведомости
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Бывший президент «Ростелекома» и замминистра связи Сергей Калугин полностью продал свою долю в компании. Об этом говорится в материалах «Ростелекома».

У Калугина было 0,27% общего количества акций компании. Он продал их еще 18 декабря 2017 г.

Калугин возглавлял «Ростелекомом» с марта 2013 г. Через четыре года – в марте 2017 г. – его назначили заместителем министра связи и массовых коммуникаций России. Вместо Калугина президентом «Ростелекома» стал зампред правления ВТБ Михаил Осеевский. Уход Калугина с поста президента «Ростелекома» мог быть связан с его нежеланием увеличивать долю оператора в «Т2 РТК холдинге» (работает под брендом Tele2), рассказывали два источника «Ведомостей», близкие к компании.

Технологии
Новости

Подразделение Samsung по ошибке выдало сотрудникам акции на $105 млрд

Ведомости
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На прошлой неделе южнокорейская брокерская компания Samsung Securities Co. (подразделение корпорации Samsung) по ошибке раздала сотрудникам свои акции на $105 млрд, сообщает Bloomberg.

Компания должна была выплатить своим сотрудникам, которые одновременно являются ее акционерами, по 1000 корейских вон ($0,93) на акцию, но в результате ошибки выдала им по 1000 акций Samsung Securities.

Bloomberg называет этот инцидент одним из крупнейших случаев так называемого эффекта «толстого пальца», когда трейдер случайно нажимает не на ту кнопку.

В общей сложности было выдано 2,38 млрд не существующих в реальности акций примерно на $105 млрд. Эта сумма более чем в 30 раз превышает рыночную стоимость Samsung Securities. Всего акции получили около 2000 сотрудников компании.

Ошибка была замечена компанией через 37 мин., после чего выданные по ошибке ценные бумаги были заблокированы. За это время 16 сотрудников Samsung Securities успели продать свои акции. По данным The Wall Street Journal, стоимость проданных «призрачных» акций составила $187 млн.

После инцидента котировки Samsung Securities за 6 мин. упали на 12%. Южнокорейский финансовый регулятор начал проверку в отношении компании, а минфин Южной Кореи пригрозил ей исключением из списка брокеров, работающих с государственными облигациями. 

Эмоции – главный враг трейдера и инвестора

Политика
Новости

Минобороны показало «неопровержимые» доказательства постановки химической атаки в Сирии

Ведомости
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Минобороны России нашло в сирийском городе Дума людей, которые принимали участи в съемке постановочного ролика о химической атаке, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России есть неопровержимые доказательства постановки при участии спецслужб иностранного государства.

«Минобороны России обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества. Ее подлинная цель сегодня всем понятна - спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии», - заявил Конашенков.

Он напомнил, что в основе обвинений со стороны западных стран лежит видеоролик, снятый в больнице Думы, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители. «Однако удалось найти непосредственных участников съемки этого видеоролика и опросить их. Сегодня мы представляем живое интервью этих людей», - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в интервью жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах они сами участвовали и что делали.

«Более того, они показали и кадры с их участием в снятом видеоролике. Оба участника съемки имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы в городе Дума», - сказал официальный представитель российского военного ведомства.

«По словам этих сирийцев, все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами. Во время оказания им первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди. Некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами. Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи, и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись», - говорится в заявлении Минобороны.

«Как вы видите, данные сирийцы сами показывают себя на видеоролике. Хочу обратить ваше внимание, что эти люди не скрывают свои имена. Это не какие-то обезличенные сообщения в социальных сетях или заявления анонимных активистов», - сказал Конашенков. «Еще раз подчеркиваю: это люди, которые стали непосредственным участниками съемок этих псевдороликов», - отметил он.

«Сегодня в распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте. Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», - отметил представитель Минобороны.

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Финансы
Новости

Минфин допустил увеличение внутренних займов на фоне санкций

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Российское министерство финансов может нарастить внутренние заимствования в 2018 г., сообщил Bloomberg директор департамента госдолга Константин Вышковский. В бюджете на 2018 г. заложены внутренние займы на 817 млрд руб. Сумма может быть увеличена, но в любом случае она не превысит прошлогодних заимствований в размере 1,1 трлн руб., сказал Вышковский.

По его словам, на следующей неделе Минфин планирует возобновить аукционы облигаций федерального займа (ОФЗ), приостановленные из-за резкого выхода инвесторов из российских активов и обвала рынка после объявления 6 апреля новых санкций США против российского бизнеса. «Ситуация несколько ухудшилась на этой неделе, но ничего драматического не произошло», – отметил Вышковский.

На внешнем рынке российский Минфин планирует занять в 2018 г. $7 млрд. В середине марта Минфин разместил евробонды на $4 млрд – на $1,5 млрд новые бонды с погашением в 2029 г. и дополнительный выпуск на $2,5 млрд с погашением в 2047 г. и доходностью 5,25%. На российских инвесторов пришлось лишь около 5% выпуска.

На этой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил о нецелесообразности санкций против госдолга России. Его коллега из России Силуанов говорил, что отечественные инвесторы могут заменить иностранцев на рынке ОФЗ.

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Недвижимость
Новости

Чубайс стал совладельцем бизнес-центра напротив Кремля

Ведомости
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Гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс стал совладельцем третьей очереди бизнес-центра «Романов двор», следует из данных ЕГРЮЛ. Площадь третьей очереди - 7888 кв. м.

Представитель Чубайса сообщил «Интерфаксу», что гендиректор «Роснано» присоединился к проекту по приглашению бывшего акционера «Тройки диалог» Рубена Варданяна.

11 апреля Чубайс приобрел 90%-ную долю в ООО «Ингео» (номинальная стоимость доли — 468,6 млн руб.), которое является владельцем третьей очереди бизнес-центра. Раньше единственным владельцем ООО была кипрская компания «Дуилд констракшнз лимитед», у которой теперь осталась 10%-ная доля. Гендиректором «Ингео» является Наталия Тишендорф, возглавляющая принадлежащую Варданяну УК «Авика».

«Романов двор» — бизнес-центр в Романовом переулке, в самом центре Москвы, напротив Кремля. Ранее там располагался главный офис «Тройки диалог». Третья очередь проекта была введена в строй в конце 2014 г., девелопером выступала RD Group Варданяна и партнеров.

Финансы
Новости

ЦБ обяжет банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков с 2019 года

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Центробанк России собирается обязать банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков с 1 января 2019 г., следует из проекта указания регулятора.

ЦБ планирует, что нововведения вступят в силу уже в середине 2018 г., а с начала 2019 г. – станут обязательными. Регулятор намерен учитывать ПДН для дифференциации надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Предполагается, что указание будет действовать для банков с универсальной и базовой лицензией.

Расчет ПДН также станет обязательным для микрофинансовых организаций и будет учитываться в регулировании этого рынка.

Также этим документом ЦБ определил круг активов, для которых он по решению совета директоров может устанавливать надбавки к коэффициентам риска при расчете достаточности капитала банков. Так, к таким активам относятся необеспеченные потребительские кредиты, ипотека (как физическим, так и юридическим лицам) и валютные ссуды.

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Бизнес
Новости

Дворкович оценил риски для «Северного потока – 2» от новых санкций США

Ведомости
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Новые санкции США «формально» не повлияют на строительство газопровода «Северный поток - 2», сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах Красноярского экономического форума.

«Вопрос к ЕС, скорее, к этим странам. Если они считают проект выгодным, а судя по тому, что дали разрешение, – считают выгодным, то им просто не нужно присоединяться к соответствующим санкциям, и все, продолжать вести бизнес», – сказал Дворкович (цитаты по «Интерфаксу»).

«Но это их решение. Мы рассчитываем, что проект будет реализован. Он действительно взаимовыгодный. Он нужен им не меньше, чем нам», – подчеркнул вице-премьер.

«Северный поток - 2» планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г. Газопровод является второй веткой «Северного потока», идущего по дну Балтийского моря из России в Германию. Длина нового газопровода составит 1230 км, пропускная способность – 55 млрд кубометров в год. Газопровод пройдет по территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Компании-оператору проекта Nord Stream 2 осталось получить разрешение на строительство у последних двух стран.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников и 15 связанных с ними компаний. В том числе в черный список попали предправления «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, однако сами компании избежали санкций – ограничительные меры коснулись только «дочки» российского газового монополиста «Газпром бурение». Новые санкции предусматривают запрет на деловые отношения с попавшими под них компаниями, за нарушение которого контрагентам грозят вторичные санкции.

Бизнес
Новости

«Газпром» заключил новый контракт на поставку газа в Словению

Ведомости
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«Газпром» и словенская Geoplin заключили новый контракт на поставку природного газа в Словению. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Контрактом предусмотрены поставки 600 млн кубометров газа в год. Контракт будет действовать до 1 января 2023 г.

На церемонии подписания контракта присутствовали зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, председатель правления компании «Геоплин д.о.о. Любляна» Боштьян Напаст, министр иностранных дел Словении Карла Эрьявеца и чрезвычайный и полномочный посол России в Словении Доку Завгаева.

В 1978-2017 гг. Россия поставила Словении более 14 млрд кубометров газа, в 2017 г. - 607,2 млн кубометров. Действие предыдущего контракта закончилось 31 декабря 2017 г.

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Технологии
Новости

Число новых пользователей мессенджера TamTam выросло в десять раз

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За последние несколько часов число новых пользователей мессенджера TamTam выросло в десять раз. Об этом сообщает пресс-служба Mail.ru Group, которой принадлежит мессенджер.

За последние два дня было создано более 40 000 каналов, уточнил представитель компании. По его словам, из сервисов наибольшей популярностью пользуются видеозвонки и передача файлов.

Mail.ru Group запустила TamTam в мае 2017 г. Это мобильное приложение разработано на базе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники».

Сегодня суд постановил заблокировать Telegram на территории России. Мессенджер может быть разблокирован, если исполнит требование ФСБ, передав ключи дешифровки сообщений пользователей. Основатель Telegram неоднократно подчеркивал, что не будет этого делать. По его словам, теперь мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

10 самых безопасных мессенджеров

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