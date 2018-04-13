Telegram не могут заблокировать до воскресенья

В пятницу доступ к нему точно не будет ограничен, подтвердил Роскомнадзор

Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор не начнет блокировку Telegram сегодня, 13 апреля, сообщил «Ведомостям» руководитель службы Александр Жаров. Он пообещал, что это произойдет «через непродолжительное время», но конкретных сроков не назвал.

Приступить к блокировке мессенджера Роскомнадзор сможет не раньше воскресенья 15 апреля, следует из процедуры блокировки.

В России мессенджер Telegram блокируется по статье 15.4 закона «Об информации и информационных технологиях». В случае неисполнения законных требований организатором распространения информации доступ к сервису может быть ограничен только после вступившего в силу решения суда.

Сама процедура блокировки прописана в постановлении правительства. В документе говорится, что в течение дня после вступившего в силу решения Роскомнадзор должен направить уведомление хостеру Telegram о необходимости ограничить доступ к его сервисам. Затем начинается новый отсчет: если в течение суток мессенджер не выполнит законные требования, то только тогда Роскомнадзор начет процедуру блокировки.

Блокировать сервис на территории России обязаны операторы связи, которые автоматически выгружают данные о сайтах, подлежащих блокировке из реестра Роскомнадзора. Операторам закон также дает сутки на то, чтобы ограничить доступ к сервисам.

Получается, Роскомнадзор может начать саму процедуру блокировки не раньше, чем через день после вступления в законную силу решения суда, то есть не раньше воскресенья 15 апреля. «Мы, действительно, направляем уведомление хостеру (это формальная юридически значимая процедура), технически готовимся (нюансы не расскажу, поскольку, это как слить карту наступления в паблик) и через непродолжительное время приступаем к технической реализации решения суда», – сказал Жаров «Ведомостям».

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ссылки на сервисы Telegram, дата внесения сервисов 11 апреля с формулировкой «доступ не ограничивается». По какой именно причине сайты были внесены именно 11 апреля, представитель Роскомнадзора не объяснил. Представитель Роскомнадзора сказал, что информация не соответствует действительности, но какая именно, не уточнил.

Внесение в реестр сайтов Telegram не означает немедленной блокировки ресурса. В процедуре ограничения доступа указано, что Роскомнадзор может внести в реестр запрещенных сайтов адреса ресурсов, но команда блокировать будет отдана только после того, как все формальные процедуры будут соблюдены.

13 апреля судья Таганского суда Юлия Смолина удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Дурова и постановила ограничить доступ к нему. Также во время судебного процесса она удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о немедленном исполнении решения суда. Иск был подан после того, как Telegram отказался предоставлять ключи шифрования силовикам. Суд объяснял, что мессенджер может быть разблокирован, если исполнит требование Федеральной службы безопасности и передаст силовикам ключи дешифровки сообщений пользователей. Адвокаты мессенджера обещали обжаловать решение суда в Мосгорсуде в течение месяца. Само решение уже опубликовано на сайте суда.

Роскомнадзор на основании решения суда должен просто обновить свой «черный список» по стандартной процедуре, внеся туда адреса и URL. Операторы по стандартной процедуре должны будут заблокировать эти адреса и URL, описывает процедуру блокировки сотрудник одного из операторов. После того, как Роскомнадзор даст команду блокировать мессенджер, у операторов будет еще 24 часа по закону, в течение которых они должны будут ограничить доступ к указанным сервисам, говорит собеседник «Ведомостей». Это максимальный срок, в течение которого новые адреса и URL из реестра должны быть загружены в оборудование на стороне оператора. Скорость блокировки зависит от того, с какой частотой оператор обновляет у себя информацию о заблокированных ресурсах, отмечает он.

Внести в реестр несколько доменов — совершенно точно недостаточно для эффективной блокировки, отмечает исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. Это затруднит работу сервиса, но не смертельно. Для эффективной блокировки нужно будет внести в реестр массу ip-адресов. Но опять же – в Китае Telegram заблокирован, но там мессенджером вполне можно пользоваться с VPN. Поэтому действия наших властей бессмысленны, резюмирует эксперт.

Представители «Мегафона», МТС, «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») отказались от комментариев о блокировке Telegram. Представитель Tele2 ответил, что оператор будет действовать в соответствии с российским законодательством.

Источник «Интерфакса» сообщает, что операторы подождут с блокировкой Telegram до понедельника.

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