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Патриарх Кирилл обсудил по телефону с папой римским ракетный удар по Сирии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил журналистам, что обсудил по телефону с папой римским Франциском ракетный удар США и их союзников по Сирии. Разговор состоялся по инициативе патриарха Кирилла.

«Христиане не могут оставаться в стороне от всего, что происходит в Сирии… Нужно сделать все, чтобы остановить кровопролитие», – приводит «РИА Новости» слова патриарха.

Он также сообщил, что обсудил эту тему со всеми патриархами Ближнего Востока.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на возможное использование правительственными войсками Сирии химического оружия. По предварительным данным, в результате удара никто не погиб.

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