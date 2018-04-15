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Минтранс сообщил о подготовке ответных санкций в отношении США

Россия работает над ответными санкциями в отношении США в транспортной сфере, сообщил министр транспорта Максим Соколов. «Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», – сказал Соколов, отвечая на вопрос журналистов о том, какие ответные меры может предпринять Россия в сфере транспорта (цитата «РИА Новости»).

6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Все они включены в список особых национальных структур и граждан. Американские резиденты отныне не имеют права вести дела с подпавшими под санкции россиянами.

В пятницу в Госдуму был внесен законопроект об ответных санкциях в отношении США. В нем сказано, что правительство сможет ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, лекарств, алкоголя, табака и других товаров из США или иных государств. Конкретный перечень определит кабинет министров.

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