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Британский медиарегулятор заподозрил RT в необъективности освещения «дела Скрипаля»

Британский медиарегулятор Ofcom начал семь расследований в отношении российского телеканала RT по поводу объективности освещения отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери, говорится в сообщении ведомства.

С момента инцидента в Солсбери регулятор отметил увеличение количества выпускаемых RT сюжетов, которые требуют проверки на предмет нарушения кодекса вещания Ofcom, отмечается в сообщении.

Ранее несколько британских парламентариев предложили ограничить вещание RT в стране за распространение «российской пропаганды».

По данным властей Великобритании, экс-полковник ГРУ Сергея Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» российского производства. Лондон заявил о причастности к инциденту российских властей. Москва отрицает эти обвинения.

Ofcom уже не раз расследовал деятельность RT в Великобритании по просьбам зрителей и местных чиновников. Российский телеканал обвиняли в предвзятости. Так, в 2014 г. регулятор заключил, что RT неточно и небеспристрастно освещал события во время войн на Украине и в Сирии.