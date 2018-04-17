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G7 поддержала ракетные удары по Сирии и призвала Россию раскрыть программу «Новичок»

Группа стран «Большой семерки» (G7) выступила с двумя заявлениями, касающимися России. Оба документа были распространены канадской стороной на проавах хозяйски саммита.

США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания, а также, как указано в заявлении ЕС, осудили применение химоружия 7 апреля в сирийском городе Дума, в Восточной Гуте. Страны «семерки» и «полностью поддержали» усилия США, Великобритании и Франции, направленные на снижение способности сирийского президента Башара Асада использовать это оружие в будущем. Речь идет о бомбардировках сирийских объектов химоружия, по которым союзники 14 апреля выпустили более 100 ракет. В заявлении отмечается, что этот ответ был «ограниченным, пропорциональным и необходимым» и был применен лишь после исчерпания дипломатических возможностей. При этом G7 подчеркивает, что «по-прежнему остается привержена дипломатическому решению конфликта в Сирии».

Ранее страны Запада возлагали ответственность за применение химоружия в Думе на Сирию и поддерживающую ее Россию. Москва и Дамаск отрицают применение запрещенных веществ. Эксперты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), которые должны были прибыть в Думу в тот день, когда союзники нанесли удары по Сирии, до сих пор не могут добраться до места предполагаемого применения запрещенных веществ.

Другое заявление от имени министров иностранных дел G7 касается инцидента в Солсбери с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. «Очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за это нападение», поскольку «правдоподобного альтернативного объяснения» не существует, отмечается в нем. Дипломаты «семерки» осудили отказ России отвечать на «законные запросы» правительства США и призвали срочно дать ответы «на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери». В заявлении отмечается, что использование нервно-паралитических веществ «является угрозой для всех нас». В связи с этим Россия должна обеспечить «полное раскрытие своей ранее необъявленной программы «Новичок» экспертам ОЗХО в соответствии с ее международными обязательствами, указывают министры.

Беспокойство «семерки» усилено, поскольку инцидент в Солсбери произошел на фоне «раннего безответственного и дестабилизирующего поведения России, включая вмешательство в демократические системы» других стран, подчеркивается в заявлении. Главы МИД G7 пообещали, что их страны будут укреплять свой потенциал по борьбе с гибридными угрозами, в частности, касающимися кибербезопасности, стратегической коммуникации и контрразведки. Авторы заявления также приветствовали «меры по ограничению деятельности враждебных российских разведслужб».