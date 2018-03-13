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Великобритания готова лишить RT лицензии из-за «дела Скрипаля»

Российские власти в ответ пригрозили запретить работу в стране всех британских СМИ
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Британский регулятор Ofcom, ответственный за телерадиовещание, проверит, как канал RT соблюдает условия вещательной лицензии, говорится в сообщении регулятора. Ofcom ссылается на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, назвавшей «очень вероятной» причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Выводы британского расследования, если выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, способны напрямую повлиять на дальнейшую работу RT, констатировал Ofcom и направил соответствующее уведомление телеканалу RT.

Представитель RT сообщил, что, по мнению канала, Ofcom берет на себя несвойственные ему государственные функции. «Связывая RT с не относящимися к делу вопросами, Ofcom объединяет свою роль регулятора вещания с ролью государства. RT остается важным голосом в новостном пространстве Великобритании, освещая крайне важные, но игнорируемые события и мнения, в том числе многих депутатов и других британских общественных деятелей, которые были отстранены центральными СМИ от общественных дискуссий», – приводит ТАСС сообщение RT. «Мне даже жалко Ofcom. Много лет в Британии искали повод лишить нас лицензии», – прокомментировала происходящее главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Нет RT? Не будет BBC

Российский Роскомнадзор незамедлительно отреагировал на заявление Ofcom. «В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве», – цитирует пресс-служба Роскомнадзора руководителя ведомства Александра Жарова.

На необходимости ограничить в России деятельность британских СМИ в случае запрета RT в Великобритании настаивает и представитель МИДа Мария Захарова. «Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»). В России из британских СМИ работают BBC и Reuters.

Чем закончились предыдущие проверки Ofcom

Ofcom уже не раз расследовал деятельность RT в Великобритании по просьбам зрителей и местных чиновников. Те и другие жаловались на предвзятость канала. Так, в 2014 г. Ofcom решил, что российский канал неточно и небеспристрастно освещал события во время войн на Украине и в Сирии. Ofcom сообщил, что выявил существенные недостатки в трех программах, транслировавшихся в эфире RT в марте и июле прошлого года. В одном из документальных фильмов, в котором правительство Украины было обвинено в геноциде, не были приведены другие точки зрения, сообщил регулятор в ответ на жалобы зрителей.

RT к тому моменту не менее 10 раз нарушил вещательный кодекс Великобритании, писала FT со ссылкой на данные Ofcom. Регулятор далеко не всегда соглашался с жалобами на канал и, как правило, обходился требованием внести поправки в передачи.

«Дело Скрипаля»

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании, и его дочь Юлия были госпитализированы в Солсбери в тяжелом состоянии 4 марта. Их нашли в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в Солсбери. Скрипаль с 2010 г. живет в Великобритании, где получил убежище. До этого он пять с половиной лет провел в тюрьме: Россия признала его виновным в шпионаже в пользу Соединенного Королевства. В 2010 г. его помиловали и обменяли на задержанных в США российских агентов.

В понедельник 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила, что Россия виновна в отравлении Скрипаля, назвав эту версию «очень вероятной»: либо Москва потеряла контроль над химоружием, либо это были ее прямые действия. Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, уточнила она. Мэй попросила от Москвы предоставить объяснения в 24-часовой срок.

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов выразил «решительный протест» послу Великобритании Лори Бристоу из-за обвинений в причастности России к отравлению Скрипаля. Российский МИД назвал действия Великобритании «откровенно провокационными». Россия не ответит на ультиматум, пока Соединенное Королевство не предоставит образцы химического вещества и не будет действовать в рамках конвенции по запрещению химоружия, отмечается в сообщении. «Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными», – указано там же.

Вопрос про отравление Скрипаля в понедельник задала президенту России Владимиру Путину журналистка BBC. На что он ответил: «Слушайте, мы здесь занимаемся сельским хозяйством <...> а вы мне говорите о каких-то трагедиях. Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать».

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