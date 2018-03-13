Политика

Новости

Российский МИД вызвал британского посла

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла Великобритании в России Лори Бристоу. Это произошло во вторник, 13 марта. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на российское ведомство. Причины вызова не уточняются.

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал российского посла в Соединенном Королевстве Александра Яковенко для объяснения ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, Джонсон пригрозил Москве санкциями, если «российский след» в деле будет доказан.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 13 марта рассказала о возможной причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии на юго-западе Англии. Произошедшее, по мнению Мэй, говорит о том, что Россия имеет отношение к этому или утратила контроль над химоружием. Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок», отметила британский премьер-министр. Лондон попросил от Москвы объяснений к вечеру вторника, 13 марта. В свою очередь российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия ответит, только если Великобритания выполнит процедуры, предусмотренные конвенцией о запрете химоружия. В частности, Москва попросила Лондон раскрыть ход расследования, а также предоставить доступ к веществу, которое использовалось для отравления.

Россия не имеет отношения к отравлению, подчеркнул Лавров. Он также обратил внимание на то, что дочь Скрипаля – гражданка России.

Скрипаля и его дочь отравили на юго-западе Англии в начале марта. Их нашли в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в Солсбери. Скрипаль с 2010 г. живет в Великобритании, где получил убежище. До этого он пять с половиной лет провел в тюрьме: Россия признала его виновным в шпионаже в пользу Соединенного Королевства. В 2010 г. его помиловали и обменяли на задержанных в США российских агентов.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ