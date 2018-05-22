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Помощник Путина раскритиковал «Роскосмос» за отставание от Илона Маска

Сергей Савостьянов / РИА Новости

Помощник президента Андрей Белоусов раскритиковал «Роскосмос» за поздний запуск системы спутникового доступа в интернет и привел в пример американского конкурента – SpaceX Илона Маска. Об этом, как сообщает «РИА Новости», Белоусов заявил на конференции «Роскосмоса».

Ранее холдинг «Российские космические системы» (РКС) представил проект новой российской спутниковой системы глобальной связи «Эфир». Система будет состоять из 288 спутников с орбитой высотой 870 км. Развернуть «Эфир» структура «Роскосмоса» планирует к 2025 г.

Белоусов проект поддержал, назвав его «неким аналогом того, что делает Маск». «Могу только сказать, что поздно, к сожалению», – посетовал помощник президента. Он подчеркнул, что готовый к 2025 г. проект может рассчитывать лишь на «копеечную долю в рынке». «Те цифры, которые вы привели, они впечатляют на фоне нуля, но на фоне того рынка, который будет к 2022–2025 гг., это очень мало», – раскритиковал Белоусов.

Новая спутниковая системы обеспечит в том числе «интернет вещей» для мониторинга транспорта и беспилотных аппаратов, сообщила пресс-служба РКС. В проекте заинтересованы в первую очередь добывающие и энергетические компании, ЖКХ, сельское хозяйство, транспорт, электронная коммерция, медицина, образование и индустрия развлечений, говорится в пресс-релизе.

Гендиректор по стратегическому развитию и инновациям РКС Евгений Нестеров заметил, что проект, призванный конкурировать с разработками Маска, потребует около 300 млрд руб. «Детальную смету мы проработаем в ближайшие четыре месяца. Проект будет реализован в широкой кооперации с привлечением внебюджетных средств», – добавил он.

SpaceX запустила первые спутники в рамках проекта «глобального интернета» Starlink в феврале. По замыслу Илона Маска постепенно формируемая спутниковая группировка должна обеспечить быстрый доступ к сети широкополосной связи почти всему населению Земли. Всего SpaceX к 2024 г. планирует иметь на низких орбитах 4400 спутников Microsat традиционных Ka- и Ku-диапазонов и 7500 спутников V-диапазона. Ориентировочная стоимость проекта Маска – $10 млрд. Подобные проекты интересовали Google, японскую SoftBank и Ричарда Брэнсона, который поддерживает европейскую OneWeb.

В декабре 2017 г. Белоусов раскритиковал «Роскосмос» за то, что тот не зарабатывает на коммерческих сервисах. Помощник президента заявлял, что организация с советских времен живет за счет бюджета. Чиновник также напоминал, что на предприятиях «Роскосмоса» работают 220 000 человек, 20% из которых – это «не самые глупые люди» в возрасте меньше 30 лет. «И вот эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги. Это нормально?» – задавался вопросом Белоусов.

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