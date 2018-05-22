Новости
Технологии
Новости
Ангелина Кречетова

Помощник Путина раскритиковал «Роскосмос» за отставание от Илона Маска

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Помощник президента Андрей Белоусов раскритиковал «Роскосмос» за поздний запуск системы спутникового доступа в интернет и привел в пример американского конкурента – SpaceX Илона Маска. Об этом, как сообщает «РИА Новости», Белоусов заявил на конференции «Роскосмоса».

Ранее холдинг «Российские космические системы» (РКС) представил проект новой российской спутниковой системы глобальной связи «Эфир». Система будет состоять из 288 спутников с орбитой высотой 870 км. Развернуть «Эфир» структура «Роскосмоса» планирует к 2025 г.

Белоусов проект поддержал, назвав его «неким аналогом того, что делает Маск». «Могу только сказать, что поздно, к сожалению», – посетовал помощник президента. Он подчеркнул, что готовый к 2025 г. проект может рассчитывать лишь на «копеечную долю в рынке». «Те цифры, которые вы привели, они впечатляют на фоне нуля, но на фоне того рынка, который будет к 2022–2025 гг., это очень мало», – раскритиковал Белоусов.

Новая спутниковая системы обеспечит в том числе «интернет вещей» для мониторинга транспорта и беспилотных аппаратов, сообщила пресс-служба РКС. В проекте заинтересованы в первую очередь добывающие и энергетические компании, ЖКХ, сельское хозяйство, транспорт, электронная коммерция, медицина, образование и индустрия развлечений, говорится в пресс-релизе.

Гендиректор по стратегическому развитию и инновациям РКС Евгений Нестеров заметил, что проект, призванный конкурировать с разработками Маска, потребует около 300 млрд руб. «Детальную смету мы проработаем в ближайшие четыре месяца. Проект будет реализован в широкой кооперации с привлечением внебюджетных средств», – добавил он.

SpaceX запустила первые спутники в рамках проекта «глобального интернета» Starlink в феврале. По замыслу Илона Маска постепенно формируемая спутниковая группировка должна обеспечить быстрый доступ к сети широкополосной связи почти всему населению Земли. Всего SpaceX к 2024 г. планирует иметь на низких орбитах 4400 спутников Microsat традиционных Ka- и Ku-диапазонов и 7500 спутников V-диапазона. Ориентировочная стоимость проекта Маска – $10 млрд. Подобные проекты интересовали Google, японскую SoftBank и Ричарда Брэнсона, который поддерживает европейскую OneWeb.

В декабре 2017 г. Белоусов раскритиковал «Роскосмос» за то, что тот не зарабатывает на коммерческих сервисах. Помощник президента заявлял, что организация с советских времен живет за счет бюджета. Чиновник также напоминал, что на предприятиях «Роскосмоса» работают 220 000 человек, 20% из которых – это «не самые глупые люди» в возрасте меньше 30 лет. «И вот эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги. Это нормально?» – задавался вопросом Белоусов.

SpaceX запустила спутник для обеспечения WiFi на борту самолетов

Бизнес
Новости

«Ростелеком» купил компанию в сфере кибербезопасности за 1,5 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» купила 100% российской Solar Security, работающей в сфере информационной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Михаила Овсеевского.

«Ростелеком» приобретает 100% Solar Security, признанного лидера в этом сегменте. Мы считаем, что эта сделка позволит нам сильно продвинуться на рынке. Цена этой сделки - 1,5 млрд руб.», - рассказал он. Топ-менеджер «Ростелекома» добавил, что компания продолжит работу в качестве «дочки» оператора и сконцентрируется на предоставлении услуг клиентам.

О том, что «Ростелеком» ведет переговоры о покупке 100% Solar Security, в феврале сообщал РБК со ссылкой на топ-менеджеров двух ИT-компаний и источник, близкий к оператору. Один из собеседников указывал, что после согласования деталей сделка будет вынесена на совет директоров «Ростелекома» и может быть закрыта во втором квартале 2018 г.

«Ростелеком» сейчас интересуется разными направлениями, связанными с коммуникациями, ИT, госуслугами. Оператор пытается диверсифицировать свою деятельность, поэтому идет во все растущие сегменты. Планы по предоставлению сервисов в сфере информационной безопасности у «Ростелекома» тоже есть», — говорил изданию управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава.

Solar Security занимается разработкой программного обеспечения, в том числе систем предотвращения утечек данных, и сканеров проверки мобильных приложений на уязвимости. Компания создана в 2015 г. акционерами системного интегратора «Инфосистемы Джет», писал РБК. Выручка компании за 2016 г. составила 361 млн руб., чистая прибыль — 22,7 млн руб.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Топ-менеджер Сбербанка назвал очередь в отделении «великой ценностью»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев назвал очередь в отделении кредитной организации «великой ценностью», которая помогает банку напрямую работать с клиентом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление топ-менеджера Сбербанка.

«Главная ценность Сбербанка заключается в том, что у банка до сих пор есть "последняя миля" (связь с клиентом), т. е. клиент приходит к нам. Люди жалуются на очереди в Сбербанке, но это великая ценность. Даже небольшая очередь – это великая ценность, это возможность работы с клиентом», – считает Полетаев.

Топ-менеджер отметил, что бизнес-модель организации заключается в том, чтобы всегда сочетать офлайн-обслуживание клиентов с онлайном. Полетаев привел в пример интернет-ритейлера Amazon, который сейчас «пытается построить физическую сетку», которую Сбербанк уже имеет и умеет с ней работать.

По мнению Полетаева, финансовые организации должны понимать, что в онлайне доля конвертации контакта с клиентом в продажи продуктов заметно падает. Он отметил, что лучший показатель продаж страховок по кредитам онлайн составляет 50%, у Сбербанка в отделениях – 60–65%. Таким образом, в развитии онлайн-направления не должно быть фанатизма, уверен первый зампред правления Сбербанка.

«Уход от офлайна в онлайн вначале был погоней за хайпом, потом мы поняли, что уход из офлайна в онлайн сильно понижает нам издержки и приносит совершенно другой клиентский опыт», – заключил он.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

Стиль жизни
Новости

В Сочи отключили дневное вещание телевидения и радио из-за ЧМ-2018

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Краснодарский радиотелевизионный передающий центр ограничил в Сочи трансляцию телеканалов и радиостанций с 21 по 31 мая по будним дням с 9.00 до 18.00 из-за подготовительных работ к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время работ планируется монтировать на телебашню светодиодные гирлянды, которые «будут создавать праздничные образы» во время матчей, рассказал начальник радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимир Лукьянов. По его словам, благодаря гирляндам можно будет транслировать на всей высоте телевышки даже матчи, если на это выдадут разрешение. Что еще планируют показывать на башне, он не уточнил. Новое оформление вышки включат 13 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 российских городов. На стадионе «Фишт» в Сочи сыграют Португалия и Испания (15 июня), Бельгия и Панама (18 июня), Германия и Швеция (23 июня), Австралия и Перу (26 июня).

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

Политика
Новости

Кремль анонсировал обновление формата прямой линии Путина

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Традиционная прямая линия президента Владимира Путина с населением в этом году предусматривает различные новации, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Прямая линия <...> будет обогащена и с точки зрения географии, и объема общения, в соответствии с теми технологическими достижениями, которые имеются в нашем распоряжении», – сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что в этом году в зале с Путиным во время  прямой линии не будет зрителей.

«Суть этого уникального в мировой практике мероприятия останется прежней», – отметил Песков. В понедельник он отказался подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что прямая линия Путина в этом году пройдет 7 июня.

О том, что прямая линия с Путиным в этом году изменит формат и пройдет без зрителей в студии, сообщила Русская служба BBC 21 мая. Источник телерадиокорпорации уточнял, что отказ от живой аудитории обусловлен интересами телезрителей и позволит сосредоточиться именно на их вопросах. Собеседник BBC обращал внимание на повышенную секретность подготовки этого эфира и не исключил других сюрпризов от организаторов. По данным BBC, прямая линия с президентом состоится 7 июня.

Накануне президентских выборов Кремль использовал новые технологические приемы во время оглашения послания Путина Федеральному собранию. Тогда впервые слова президента были проиллюстрированы с помощью инфографики. На больших экранах, установленных в Гостином дворе, транслировались кадры испытаний новейшего российского оружия, представлению которого Путин посвятил почти половину своего выступления.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков отнес к «любящим тишину» вопрос об обмене Сенцова на журналиста Вышинского

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии предложений об обмене задержанного в Киеве главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России.

«Пока никаких инициатив на этот счет, насколько мне известно, не было», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности такого обмена. В то же время Песков дал понять, что российская сторона не намерена обсуждать этот вопрос публично: «В любом случае подобного рода вопросы не обсуждаются публично. Это вопросы, которые любят тишину».

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что украинские власти рассмотрят все варианты для освобождения из заключения в России Сенцова, в том числе его обмен на главного редактора «РИА Новости Украина», арестованного в Херсоне. Ее слова приводил украинский «Пятый канал».

«Главная цель, как для МИДа, так и для правительства, – это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны, мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей… Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается», – подчеркивала Беца. Позже она уточнила в Twitter позицию МИД Украины. «Неправильная и некорректная цитата, главная цель, как для МИДа, так и для правительства, – освобождение политзаключенных», – указывала она.

Вышинского задержали на Украине 15 мая, после того как Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисе «РИА Новости Украина» в Киеве. Российский МИД называл его арест «вопиющим произволом» и требовал незамедлительно освободить журналиста. Сенцова задержали в Крыму еще в 2014 г. В августе 2015 г. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в организации террористического сообщества. 16 мая украинский режиссер объявил голодовку с требованием «отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ и Крыму».

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков ответил на сообщение о неудачных тестах ракет призывом «верить Путину»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал верить президенту Владимиру Путину, заявившему во время послания Федеральному собранию об успешных испытаниях ракеты на ядерном двигателе.

«Слушайте президента Российской Федерации и верьте ему», – заявил Песков на просьбу прокомментировать сообщение американского телеканала CNBC о четырех неудачных испытаниях российских ракет.

CNBC со ссылкой на свои источники сообщил, что новая ракета с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия, о которой Путин рассказал в марте в послании Федеральному собранию, на испытаниях не смогла преодолеть более 22 миль (35,4 км). По словам собеседников телеканала, ракету тестировали четыре раза с ноября по февраль, но ни одно из испытаний не закончилось удовлетворительно. На испытаниях настояли кремлевские чиновники, хотя конструкторы утверждали, что оружие к ним еще не готово, отмечали источники.

Новое оружие, которое показал Путин

Экономика
Новости

Медведев пообещал новичкам в правительстве много непростой работы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новым министрам и вице-премьерам нужно как можно скорее включиться в работу, заявил премьер Дмитрий Медведев на первом заседании нового правительства.

«Тем, кто только приступает к исполнению своих обязанностей, я, естественно, желаю включиться как можно быстрее, могу пообещать, что работы будет много и она будет непростой», – обратился Медведев к кабинету министров (цитаты по «Интерфаксу»).

Он отметил, что впереди много масштабных проектов и правительство обязано выполнить поставленные президентом задачи. От этого будет зависеть развитие страны, подчеркнул премьер.

Первое заседание нового правительства проходит без пяти министров – министра обороны Сергея Шойгу, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра экономического развития Максима Орешкина, министра энергетики Александра Новака и министра культуры Владимира Мединского. Все они занимали аналогичные посты в прошлом правительстве.

В нынешнем правительстве 14 новичков – девять министров и пять вице-премьеров, которые не работали в прошлом кабинете министров.

Новое правительство Медведева

Политика
Новости

В Москве задержали пресс-секретаря Навального

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Москве задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш и члена центрального совета недавно образованной партии «Россия будущего» Руслана Шаведдинова. Им вменяют нарушение правил проведения публичных мероприятий за акцию 5 мая. Ярмыш и Шаведдинова 5 мая не было в Москве, сообщил соратник Навального Леонид Волков.

Ярмыш была задержана в ОВД Тверское, куда приехала к Шаведдинову. «Мне вменяют «организацию митинга» и призывы к нему: 12 апреля я написала твиты о митингах 05.05. Само уведомление о митингах мы подали только 24 апреля, но, разумеется, суд это не заинтересует», – написала Ярмыш в Facebook.

В понедельник был задержан сотрудник штаба Навального Сергей Бойко. 

Сам Навальный с прошлой недели отбывает административный арест на 30 суток за нарушение правил организации публичных мероприятий и сопротивление полиции.

Организованная политиком акция 5 мая была приурочена к инаугурации президента и прошла под лозунгом «Он нам не царь» в десятках городов. Во многих городах, включая Москву и Петербург, мероприятие не санкционировали власти. Протестные митинги Навальный проводил уже в пятый раз за последний год, но 5 мая доля задержанных по отношению к числу участников стала самой высокой: по данным полиции, в Москве протестовано 1500 человек, а задержано было около 700, сообщал проект «ОВД-инфо». Всего же по России задержали около 1600 человек. В столице в противостояние с митингующими впервые вступили активисты Национально-освободительного движения и казаки.

Как прошла акция Навального в центре Москвы

Политика
Новости

РЖД предложила запретить дебоширам на год пользоваться поездами

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

РЖД предложила создать черный список для железнодорожных дебоширов. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор компании Олег Белозеров. По его словам, пассажиры, хулиганящие в поездах, будут вноситься в список сроком на год, после чего ограничения снимут.

Собеседник агентства добавил, что соответствующие предложения уже готовы. Однако сроки введения такой меры не называются, поскольку инициатива требует доработки. «Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать», – объяснил руководитель РЖД.

Сейчас аналогичный закон действует в самолетах. Он вступил в силу 15 апреля 2017 г. В соответствии с ним людям, нарушающим правила авиаперевозок, грозит срок до семи лет колонии и штраф в 1 руб.

Президент Владимир Путин в декабре 2017 г. подписал пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки дебоширов и отказывать им в перевозке. На встрече с представителями железнодорожного транспорта в ноябре того же года он допустил, что уголовную ответственность могут ввести и для дебоширов в поездах.

В январе 2018 г. с предложением ввести черные списки пассажиров поездов выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Организация предлагала также установить эту меру в автобусах дальнего следования.

Путину показали электропоезд «Иволга»

Финансы
Новости

Центробанк к чемпионату мира по футболу выпустил первую полимерную банкноту

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу