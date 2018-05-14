Рогозин может возглавить «Роскосмос»

Марина Лысцева / ТАСС

Дмитрий Рогозин, сейчас исполняющий обязанности вице-премьера и курирующий военно-промышленный комплекс (ВПК), может возглавить «Роскосмос», пишет РБК со ссылкой на три источника. По словам собеседника «Ведомостей» в «Ростехе», назначение Рогозина гендиректором «Роскосмоса» не исключено, но возможны и иные варианты.

«Роскосмос» по инициативе Рогозина планируется преобразовать в ракетно-космический холдинг, пишет РБК: «Рогозина [назначат] на космос, чтобы потом, когда создадут ракетно-космический холдинг, сделать его руководителем этой структуры. Президент ему дал шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК». Однако собеседник «Ведомостей» в «Ростехе» утверждает, что создание на основе «Роскосмоса» еще более широкого холдинга не предусматривается.

По словам одного из собеседников РБК, для Рогозина рассматривали и другие варианты – в частности, должность помощника или советника президента. Ранее два близких к администрации собеседника «Ведомостей» предполагали, что Рогозин может стать полпредом в Центральном федеральном округе.

Помощнику вице-премьера Никите Анисимову «Ведомости» не смогли дозвониться, на сообщения он не ответил.

Рогозин был назначен зампредом в 2011 г. В списке кандидатов в новое правительство, которых премьер-министр Дмитрий Медведев назвал на прошлой неделе, его не оказалось. На пост вице-премьера, который будет курировать ВПК, Медведев вместо Рогозина предложил Юрия Борисова (сейчас – врио замминистра обороны).

«Роскосмос» с 2015 г. возглавляет Игорь Комаров. Собеседник РБК сказал, что гендиректора корпорации «нет в перечне людей, которые приглашены в мае в Сочи». Больше информации о его возможной смене работы нет. В Сочи президент Владимир Путин проведет серию совещаний с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая, говорил пресс-секретарь президента в апреле. Представитель «Роскосмоса» сказал «Ведомостям», что Комаров будет участвовать в серии сочинских совещаний.

В конце прошлого года Рогозин раскритиковал руководство «Роскомоса» в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что в году было 20 успешных пусков и все же случилась одна авария: в ноябре 2017 г. произошел неудачный запуск с нового российского космодрома Восточный. Космодром, ракета-носитель, разгонный блок и рабочая нагрузка были выполнены хорошо, по словам Рогозина. «Но все вместе оказалось: один портной шьет карман, другой – лацкан, а костюмчик не получился. Почему не получился? Для того чтобы создать такую сложную систему, надо отвечать комплексно и системно за всю эту систему», – сказал он.

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