SpaceX запустила ракету с первыми спутниками для быстрого интернета

Полет Falcon 9, архивный кадр SpaceX

Сегодня в 17.17 мск с пускового комплекса авиабазы Вандерберг в Калифорнии успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 частной космической компании Илона Маска SpaceX. Ее полезная нагрузка включает первые опытные спутники «глобального интернета», которые Маск в перспективе собирается использовать для охвата быстрой широкополосной связью большей части поверхности Земли.

Запуск перенесли с 17 февраля сначала на 18 февраля, а потом на 21 февраля из-за «необходимости дополнительных проверок полезной нагрузки и ее модифицированного обтекателя». Накануне запуск не состоялся из-за сильного ветра на высотах.

«Первые два тестовых спутника Starlink по имени "Тинтин" a и b доставлены на орбиту и установили связь с наземными станциями», - написал Илон Маск около 19.00 мск.

Первая ступень ракеты для сегодняшнего пуска использована повторно, ее возвращение и мягкая посадка не планировались. Зато обтекатель полезной нагрузки, успешно отделившийся на третьей минуте полета, SpaceX планировала поймать в сеть, натянутую над специальным судном и, возможно, использовать повторно. Позднее компания сообщила, что попытка не удалась - обтекатель упал менее чем в километре от судна.

Что запустили?

Целевая полезная нагрузка этого Falcon 9 - испанский радарный спутник PAZ двойного (военного и гражданского) назначения, запускаемый на стандартную околополярную солнечно-синхронную орбиту в интересах госкомпании Hisdesat. Однако в данном случае интереснее попутная нагрузка, состоящая из двух экспериментальных спутников Microsat 2a и 2b массой по 400 кг. Они отделились от второй ступени в зоне радионевидимости, уже после отделения испанского спутника на 11-й минуте полета.

Эти спутники - часть проекта глобального широкополосного интернета Starlink. В ходе многомесячных испытаний SpaceX протестирует передачу сигнала на несколько стационарных станций в США и на движущиеся автомобильные платформы.

Зачем это нужно?

Если проект Starlink пойдет в соответствии с планами SpaceX, в 2024 г. на низких орбитах будет 4400 спутников Microsat традиционных Ka- и Ku-диапазонов и 7500 спутников малоиспользуемого V-диапазона. Созвездие спутников будет связано высокоскоростным лазерным даталинком, а формирование радиолуча на приемник будет производиться по принципу фазированной антенной решетки. Все это должно обеспечить раздачу интернета со скоростью 1 гигабит в секунду (соответствует стандарту 5G) по всему миру независимо от местонахождения абонента. Стоимость абонентского оборудования должна остаться в пределах $200.

Традиционный спутниковый интернет типа VSAT опирается на немногочисленные геостационарные спутники-ретрансляторы, что приводит к труднопреодолимым проблемам в виде ограниченной емкости подключений, высоких (до секунды) задержек, а также дорогого ($500-1000) и габаритного оборудования.

Ориентировочная стоимость проекта Starlink высока - $10 млрд, но Маск к 2025 г. рассчитывает подключить к услугам 40 млн абонентов и получить $30 млрд прибыли. Коммерческая эксплуатация стартует при численности группировки в 800 спутников.

Концепция быстрого распределенного спутникового интернета очевидна, поэтому таких заявок много. Собственную сеть спутников хотел создать Google, ставший затем одним из крупнейших инвесторов SpaceX. Японская SoftBank и Ричард Брэнсон поддерживают европейскую OneWeb, которая надеется предоставлять широкополосный доступ в интернет с 2019 г. Всего же американским регуляторам поступило 12 заявок на тестирование спутников, обеспечивающих интернет-доступ. Facebook хочет обеспечивать интернет-соединение в удаленных уголках Земли с помощью дронов.

Как прошел пуск Falcon Heavy