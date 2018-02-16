Илон Маск хочет дать интернет всему миру

Через шесть лет Илон Маск может опутать сетью коммуникационных спутников всю Землю John Raoux / AP

Компания SpaceX Илона Маска в субботу запустит первые тестовые спутники для своей будущей коммуникационной сети. С их помощью она планирует предоставлять доступ в интернет по всему миру. Но у нее есть серьезные конкуренты.

Новое испытание SpaceX привлекает к себе гораздо меньше внимания, чем ее недавний запуск самой мощной ракеты в мире Falcon Heavy. Маск даже не упомянул об этом событии в Twitter, потому что пока это скорее испытание прототипов. Но если оно пройдет успешно, SpaceX планирует в следующем году начать запуск коммерческих спутников, а к 2024 г. завершить создание сети из более чем 11 000 спутников на низкой околоземной орбите.

Работу над этим проектом SpaceX начала еще в 2014 г., но затем сосредоточилась на улучшении своей основной космической ракеты Falcon 9 и подготовке долго откладывавшегося запуска Falcon Heavy.

Запуск тестовых спутников означает, что компания по-прежнему участвует в гонке за предоставление доступа в интернет. Ранее собственную сеть спутников хотела создать Google. Но затем она стала одним из крупнейших инвесторов SpaceX, когда та привлекла $1 млрд в ходе раунда инвестиций три года назад. Между тем японская SoftBank и Ричард Брэнсон поддерживают европейскую OneWeb, которая надеется предоставлять широкополосный доступ в интернет с 2019 г. Всего же американским регуляторам поступило 12 заявок на тестирование спутников, обеспечивающих интернет-доступ. Кроме того, Facebook хочет обеспечивать интернет-соединение в удаленных уголках Земли с помощью дронов.

В ходе испытаний SpaceX выведет на орбиту два небольших спутника и протестирует связь с несколькими станциями на Земле, включая штаб-квартиру Tesla. Ожидается, что одним из основных применений будущих 5G-сетей будет высокоскоростная передача данных самоуправляемым автомобилям. SpaceX планирует выстроить из спутников так называемую одноранговую (mesh) сеть, позволяющую передавать информацию между ними и обеспечивать полное покрытие Земли.

Объемы передачи данных по сетям в скором будущем могут резко увеличиться, учитывая большое число спутниковых компаний. «В будущем будет ненасытный спрос», – утверждает гендиректор Cisco Systems Чак Роббинс. Но пока рано предсказывать, сколько конкурирующих спутниковых сетей будут поддерживать 5G, говорит он.

В начале века несколько амбициозных спутниковых проектов потерпели фиаско, из-за чего приток инвестиций в эту отрасль замедлился. Но с тех пор экономическая привлекательность подобных проектов значительно выросла. «Банкротство Globalstar и Iridium отпугнули всех», – отмечает Роберт Твиггс, один из изобретателей нового поколения недорогих спутников CubeSats, благодаря которым снизилась стоимость космических проектов.

Небольшие спутники, расположенные на низких орбитах, до сих пор использовались для космической съемки Земли – например, в сельскохозяйственной и энергетической отраслях. Но для передачи данных по коммуникационным сетям они еще не применялись. Их близость к Земле может помочь избежать задержек, которые возникают у спутников на более высоких орбитах.

На этой неделе план SpaceX лично поддержал председатель Федеральной комиссии по связи США Аджит Пай. Он призвал остальных членов комиссии одобрить заявку компании на получение коммуникационной лицензии. Проект SpaceX предоставит высокоскоростной доступ в интернет жителям в сельской местности США, отметил Пай. Таким образом, SpaceX может первой из американских компаний получить эту лицензию – вслед за европейской OneWeb, Space Norway и канадской Telesat.

Перевел Алексей Невельский