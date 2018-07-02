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Песков узнал об обращении 50 российских вузов к Путину из СМИ

В Кремле узнали об обращении 50 российских вузов к Владимиру Путину из СМИ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мне пока неизвестно, поступило ли это в администрацию президента, я пока не видел этого обращения, по крайней мере, в базе пока не видел документов, но мы узнали об этом, так же, как и вы, из сообщений средств массовой информации», – рассказал Песков. «И также, если правильно сообщают средства массовой информации, подавляющее большинство моментов, отраженных в этом обращении по вопросам аккредитации вузов, уже учтены и внесены в законопроект, который сейчас уже, что называется, в пути, т. е. уже исправления запланированы», – добавил он.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что крупнейшие российские университеты написали письмо президенту, в котором призвали внедрить новую систему контроля и оценки качества высшего образования вместо действующей системы госаккредитации. Обращение к Путину подписали представители 50 вузов.

Авторы документа подчеркивали, что действующая система аккредитации устарела и приняла «документарный характер», а экспертам Рособрнадзора часто не хватает квалификации. Авторы письма предложили в том числе изменить состав комиссий по проверке качества обучения. По их мнению, туда следует включить представителей профессионального сообщества, а также публиковать результаты проверок в открытом доступе.

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