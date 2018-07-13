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Силовики освободили похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива»

В Тульской области в результате спецоперации освободили владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова, о похищении которого стало известно 11 июля, сообщило в пятницу следственное управление СКР по Орловской области. Угрозы жизни и здоровью Будагова нет, отмечается в сообщении.

Силовики задержали людей, причастных к похищению предпринимателя. Другие детали, в том числе мотивы похитителей, в сообщении следствия не приводятся.

Будагова похитили в Орле 10 июля. По данным следствия, неизвестные остановили автомобиль Lexus LX 570, в котором находились предприниматель и водитель. Водителя связали и оставили в машине, Будагова посадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. 11 июля СКР возбудил уголовное дело о похищении человека (до 12 лет лишения свободы).

«Орловская нива» объединяет молочный комплекс, фабрику по производству мяса птицы, Кромской и Глазуновский маслозаводы, Змиевский мясокомбинат, хлебозавод «Орелоблхлеб» и другие предприятия, следует из информации на сайте агрохолдинга. На предприятиях постоянно трудятся около 3000 человек, отмечается там же. Продукция реализуется оптом и через собственную торговую сеть «Родное село», магазины который расположены в Орловской и Тульской областях.

У Сергея Будагова был конфликт с властями Орловской области при бывшем губернаторе Вадиме Потомском. Коммунист Потомский, возглавив регион в 2014 г., заявил о намерении вернуть «Орловскую ниву» в госсобственность. Агрохолдинг принадлежал региону до 2010 г. Будагов сначала получил холдинг в управление, а затем выкупил контрольный пакет за 14,1 млн руб.

В 2017 г. Будагова задержали при даче взятки местному чиновнику. Сам предприниматель вины не признал и заявил о попытке «рейдерского захвата» предприятия, писала «Орловская среда». Суд Будагова в итоге оправдал.

Как писало издание «Орловские новости», из-за конфликта с местными властями бизнесмен сменил юридическую прописку «Орловской нивы» на Тульскую область. Осенью в Орловской области сменилось руководство: Потомский ушел в отставку, врио губернатора стал Андрей Клычков. Незадолго до похищения Будагов заявил, что намерен перерегистрировать юрлицо обратно в Орловскую область.