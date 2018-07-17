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ЕСПЧ присудил Pussy Riot около 50 000 евро по делу «панк-молебна»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации трем активисткам Pussy Riot по делу о «панк-молебне». Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присудили по 16 000 евро компенсации, Екатерине Самуцевич – 5000 евро. Власти России также должны погасить их судебные расходы в размере 11 700 евро. ЕСПЧ признал, что в этом деле Россия нарушила четыре статьи Европейской конвенции по правам человека в части запрета пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд и на свободу слова.

«Все заявленные нарушения признаны», – отметил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, адвокаты этой организации представляли Pussy Riot в ЕСПЧ.

Алехина, Толоконникова и Самуцевич были осуждены на два года колонии за акцию «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, которую они провели в феврале 2012 г. Суд счел произошедшее актом хулиганства и разжигания социальной ненависти.

В воскресенье во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии на поле «Лужников» выбежали четверо активистов Pussy Riot. Они были одеты в полицейскую форму. Это была акция «Милиционер вступает в игру», цель которой привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью в России. Активистов арестовали на 15 суток.

Акции в поддержку Pussy Riot в разных городах мира