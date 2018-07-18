Саратовские власти рассказали о судьбе лаборатории из «дела Скрипалей»
Лаборатория Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в упраздненном закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Шиханы Саратовской области продолжит свою работу, сообщили «Интерфаксу» в региональном министерстве промышленности.
«До конца 2018 г. и с начала 2019 г. лаборатория как работала, так и будет работать по контрактам Минпромторга России. Речь идет о переработке промышленных отходов на производственных мощностях лаборатории», – указали в ведомстве.
Накануне президент Владимир Путин упразднил с 1 января 2019 г. саратовское ЗАТО «Шиханы». В региональном министерстве по делам территорий «Интерфаксу» уточнили, что с начала 2019 г. из закрытого города с особым статусом Шиханы станут открытым.
Газета The Times писала, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым в английском Солсбери в начале марта были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производилось в российском военном институте в Шиханах. По данным издания, информация о месте производства яда была озвучена британской стороной на специальном брифинге для представителей стран-союзников. О том, что в этой лаборатории группа специалистов работала над синтезированием «Новичка», также говорил работавший в ней профессор Леонид Ринк. Помимо Скрипалей от «Новичка» в Великобритании также пострадали Чарли Роули и Дон Стрерджес, в результате отравления последняя скончалась.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились