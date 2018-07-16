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Брат пострадавшего от «Новичка» рассказал о подобранном им флаконе от духов

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравились Чарли Роули и Дон Стрерджес в Эймсбери, могло содержаться во флаконе из-под духов. Об этом BBC в телефонном интервью рассказал брат пострадавшего Мэтью Роули со ссылкой на его слова. Чарли Роули подобрал флакон, после чего они с подругой оказались в больнице Солсбери в тяжелом состоянии.

Ранее полиция сообщала, что «Новичок» был обнаружен в «небольшом флаконе» в квартире Чарльза Роули. Заявления брата пострадавшего Скотленд-Ярд не комментирует. Корреспондент BBC Данни Шоу отмечает, что флакон может дать следствию важные зацепки. «Откуда взялся флакон, где он был куплен, редкий ли это флакон, был ли он куплен в определенном магазине в какое-то конкретное время, - следствие интересуют ответы на все эти вопросы», - говорится в материале.

Роули и Стерджесс были отравлены нервно-паралитическим веществом 30 июня. Спустя несколько дней, 8 июля, Стерджес скончалась. Роули пришел в сознание и сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Мэтью Роули говорит, что его брат теперь совсем не похож на того Чарли, которого он знал. При этом пострадавший уже окреп достаточно, чтобы принимать обычную пищу.

Следствие полагает, что пара отравилась в результате взаимодействия с веществом, которое в марте этого года было использовано для покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Ответственность за тот инцидент Лондон возложил на Россию. В Москве причастность к отравлению отвергают.