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Белоруссия закроет безвизовый транзит для болельщиков с Fan ID

Белоруссия не будет обеспечивать безвизовый транзит в Россию болельщиков по Fan ID (паспорту болельщика) до конца года. Об этом заявил начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Игорь Фисенко, передает ТАСС.

«Мы обеспечим возможность проезда по транзитным визам. Других оснований для проезда болельщиков нет», – сказал Фисенко. Он напомнил, что действие белорусско-российского соглашения о безвизовом въезде иностранных болельщиков на чемпионат мира по футболу в России заканчивается 25 июля. По словам Фисенко, Россия не обращалась за продлением этого безвизового транзита для болельщиков с Fan ID.

В конце мая Минск и Москва подписали межправительственное соглашение, в соответствии с которым болельщики с Fan ID могли следовать транзитом через Белоруссию в Россию. В обмен на это Россия в 2019 г. предоставит безвизовый въезд для иностранных болельщиков, которые будут ехать на II Европейские игры в Минск.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. После финального матча президент России Владимир Путин выступил с предложением до конца года разрешить болельщикам с Fan ID въезд в Россию. В среду Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

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