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В Госдуму внесли законопроект о безвизовом режиме для гостей ЧМ

Лидеры всех четырех фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, разрешающий иностранцам до конца года посещать Россию по паспорту болельщика. Володин заявил «Интерфаксу», что документ будет рассмотрен в приоритетном порядке.

В пояснительной записке к документу уточняется, что он подготовлен «на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу». С соответствующей инициативой 15 июля выступил российский президент Владимир Путин. «Я думаю, мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков, мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года – многократный, я повторяю, безвизовый режим», - говорил он.

Матчи чемпионата мира по футболу прошли в России с 14 июня по 15 июля. Победу на турнире одержала французская сборная, обошедшая в финале команду Хорватии. Иностранцы, оформившие Fan ID и купившие билеты на соревнования, могли приехать в Россию без визы. Паспорт болельщика, или Fan-ID, – это документ, обязательный для всех зрителей матчей ЧМ-2018: без него проход на стадион был невозможен.

Минсвязи уточняло, что к началу ЧМ было выдано 1,5 млн паспортов болельщиков, более половины из них (871 000) получили граждане России. Далее по убыванию идут 60 000 граждан Китая и почти 50 000 американцев. Перед началом соревнований министерство рассчитывало выдать 2,5-3 млн Fan-ID.

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