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К арестованному главе Серпуховского района допустили нотариуса по требованию ЦИК

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Следователь дал разрешение на визит нотариуса к арестованному главе Серпуховского района Александру Шестуну, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом стало известно в Басманном суде Москвы, который рассматривает жалобу Шестуна на решение следователя о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Нотариус необходим для того, чтобы Шестун мог выдвинуться кандидатом на выборах главы Серпуховского района, которые пройдут в сентябре. Ранее на факт нарушения конституционного права действующего главы баллотироваться на собственную должность заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В Басманном суде выяснилось, что разрешение следователя датировано 25 июля, хотя добиваться оформления этого документа Шестун начал еще месяц назад. Между тем срок подачи уведомления о выдвижении кандидатом истекает 27 июля, а с учетом режима доступа в СИЗО «Лефортово» нотариус туда и завтра не попадет, уверены защитники Шестуна, которые сами не могут получить к Шестуну доступ уже более недели.

Следствие умышленно затянуло выдачу разрешения, уверен Шестун. Он напомнил, что его задержали как раз в день объявления выборов, а ранее высокопоставленные чиновники администрации президента и ФСБ предупреждали его о связанных с выдвижением рисках. Теперь интрига: успеет ли Шестун выдвинуться в последний день. Его супруга Юлия говорит, что в пятницу утром нотариус снова попытается встретиться с Шестуном. А 150 подписей в его поддержку, по всей видимости, придется собирать уже ночью.

Бизнес
Новости

ЧТПЗ пожаловался на изменение ценообразования «Газпрома» на трубы

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«Газпром» перешел на спотовое ценообразование при заключении контрактов с производителями труб, что осложняет работу компаний трубной отрасли. Об этом рассказал генеральный директор группы ЧТПЗ Борис Коваленков в интервью «Интерфаксу».

По его словам, раньше при заключении контрактов с «Газпромом» использовалось формульное ценообразование, которое устраивало всех. «Формула позволяла на длительный период работы нивелировать любые изменения цены, поэтому и для металлургов, и для производителей труб работа была прогнозируемой и понятной», — сказал Коваленков. 

Сейчас же «Газпром» и производители трубной продукции перешли к спотовому ценообразованию, и контракты заключаются по итогам тендеров. «Прогнозировать понятный результат стало сложнее. Проводя переговоры с поставщиками металла, мы не до конца понимаем, какой ценовой уровень будет на трубную продукцию после завершения тендера», — пояснил гендиректор ЧТПЗ

Коваленков отметил, что поставка труб под проекты — длительная история, поскольку «необходимо заранее законтрактовывать металл, согласовать его параметры качества, соблюдать графики». При этом у «Газпрома» довольно жесткие требования к качеству продукции, которые может выполнить далеко не каждый производитель. 

В текущем году ЧТПЗ планирует поставить «Газпрому» около 200 000 труб большого диаметра.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компанию по заготовке и переработке металлолома «Мета», металлоторговое подразделение «Уралтрубосталь». Также в группу входят предприятия по производству магистрального оборудования: «Этерно», «Соединительные отводы трубопроводов», MSA a. s. (Чехия). 

Основным акционером группы является Андрей Комаров, совместно с Александром Федоровым они контролируют более 80%.

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Бизнес
Новости

Газ перестал быть основным источником доходов «Новатэка»

Ведомости
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Во II квартале текущего года «Новатэк» получил лишь треть выручки (34%) от продажи газа, следует из материалов компании. Во II квартале прошлого года газ занимал доминирующее положение в доходах «Новатэка» — 44%.

Максимальную долю выручки (39%) в апреле — июне компании принесла продажа продуктов переработки стабильного конденсата (в основном нафта), 14% — нефть, 7% — сжиженный углеводородный газ, 5% — стабильный газовый конденсат.

В июле «Новатэк» впервые поставил в Китай сжиженный природный газ (СПГ) с «Ямал СПГ» по Северному морскому пути через Дальний Восток. Это первый случай в истории Северного морского пути, когда танкеры прошли по восточному маршруту в направлении Берингова пролива без ледокольного сопровождения.

«Ямал СПГ» — первый завод «Новатэка» по сжижению газа в российской Арктике проектной мощностью 17,5 млн т СПГ в год. Первая технологическая очередь завода начала отгрузку готовой продукции в декабре прошлого года. Вторую очередь планируется запустить в начале августа.

«Новатэку» принадлежит 50,1% акций «Ямал СПГ». По 20% — у Total и CNPC, еще 9,9% — у Silk Road Fund.

Крупнейшими акционерами «Новатэка» являются Михельсон (владеет 24,8% акций), Геннадий Тимченко (23,5%), французская корпорация Total (16,3%) и «Газпром» (10%).

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер

Бизнес
Новости

Coca-Cola повысит цены из-за введенных Трампом пошлин на алюминий

Ведомости
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Американская Coca-Cola повысит цены на свои напитки. Об этом рассказал CNBC гендиректор компании Джеймс Квинси. По его словам, решение связано с повышением тарифов на алюминий, из которого делают банки для напитков.

Гендиректор Coca-Cola отметил, что повышение цен произойдет в середине года. Когда именно и на сколько – он не уточнил. Он также не сказал, затронет это только США или коснется других рынков тоже. «Цена на сталь и алюминий растет. Цена на труд растет», – сказал Квинси.

В марте президент США Дональд Трамп одобрил введение 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной на алюминий. Новые правила уже начали действовать. Пошлины на импорт алюминия и стали могут стоить экономике США около $9 млрд в год, подсчитала ранее некоммерческая организация Tax Foundation. Трамп объяснял необходимость введения пошлин рисками для национальной безопасности. Американские промышленники уже предупреждали американского президента, что пошлины могут нарушить мировую торговую систему и привести к сокращению инвестиций, а также рабочих мест.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Бизнес
Новости

Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропорта в Калининграде к ЧМ-2018

Ведомости
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Работы по реконструкции калининградского аэропорта «Храброво» были плохо организованы, сроки выполнения не соблюдались, что привело к дополнительным тратам. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки.

Реконструкция аэропорта началась в 2014 г. в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Сначала подрядчиком было выбрано ООО «Стройновация». Но в августе 2016 г. Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт компанией из-за того, что она отставала от сроков на девять месяцев. В конце декабря того же года правительство своим постановлением назначило достраивать аэродром ОАО «Центродорстрой».

Реконструкция должна была закончиться в 2016 г., говорится в сообщении Счетной палаты. Однако в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту, а также из-за недостаточного контроля со стороны Росавиации и ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» работы завершились только в 2018 г.

«Низкий уровень организации работ и перенос срока их завершения привели к удорожанию стоимости реконструкции аэропорта с 3,3 млрд руб. до 3,9 млрд руб., или на 655 млн руб., подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета», констатировал директор департамента Счетной палаты Олег Чернявский.

Кроме того, стоимость работ по контракту с «Центродорстроем» была рассчитана с учетом удорожания закупаемого импортного оборудования. Проверка же показала, что часть установленного в аэропорту оборудования произведена в России, а оплата импортного оборудования осуществлялась в рублях, поэтому его стоимость не зависела от курса валюты и не могла вырасти.

Также Счетная палата заметила, что в контракт с «Центродорстроем» была включена часть работ, принятых по мировому соглашению со «Стройновацией». Эти работы не выполнялись вторым подрядчиком.

В связи с этим Счетная палата обратила внимание на необходимость скорректировать стоимость контракта с «Центродорстроем». Отмечается, что «Администрация гражданских аэропортов» уже учла этот совет и снизила цену контракта на 25,8 млн руб.

Город в аэропорту

Бизнес
Новости

Олега Дерипаску не избрали в совет директоров En+

Ведомости
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Акционеры En+ Group на годовом собрании в четверг избрали новый состав совета директоров, в который не вошли бенефициар группы Олег Дерипаска и ранее назначенные им представители, объявила компания.

Таким образом En+ реализует план по выходу из-под санкций, предложенный ранее членом совета директоров лордом Грегори Баркером и одобренный советом. Он предполагает назначение в совет директоров независимых участников.

В совет директоров En+ входят девять человек. В новый состав были переизбраны лорд Грегори Баркер и Филипп Мейлфейт, которые входили в совет директоров En+ еще до введения в отношении компании санкций США, а также еще семь участников совета директоров, которые были назначены 27 июня в соответствии с планом по выводу En+ из-под санкций.

Накануне минюст США опубликовал предложения лоббистской компании Mercury по выводу En+ и принадлежащей ей на 48% UC Rusal из-под действия санкций. Документ был подготовлен при содействии инвестбанка Rothschild и консультантов из Russell Reynolds и направлен в управление по контролю над иностранными активами США (OFAC).

В письме Mercury к OFAC отмечается, что 27 апреля начал действовать план нового председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера по выводу En+ и UC Rusal из-под санкций. С тех пор возможность Дерипаски влиять на компании существенно ослабла: сам бизнесмен вышел из совета директоров En+ и письменно пообещал не переизбираться в него, UC Rusal покинули гендиректор и семь номинированных En+ директоров, независимый директор En+ был номинирован в UC Rusal. Для вывода из-под санкций En+ и UC Rusal Дерипаска должен снизить долю в En+ ниже контрольной, а OFAC - утвердить для контроля за процессом двух доверенных юристов.

Кто попал под новые санкции США

Выбор редактора
Экономика
Новости

Неверов предложил способ смягчения последствий пенсионной реформы

Ведомости
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Руководство думской фракции «Единая Россия» выступает за привязку льгот для пенсионеров к действующему возрасту выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – независимо от пенсионной реформы, рассказал журналистам руководитель фракции Сергей Неверов.

«У нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Естественно, мы с регионами обсуждаем, чтобы сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», – сказал Неверов (цитаты по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что аналогичной позиции единороссы придерживаются и в отношении федеральных льгот.

Первый замруководителя фракции Андрей Исаев отметил, что сохранение льгот не потребует дополнительных трат, поскольку средства уже заложены в региональные бюджеты. «Наши депутаты, когда поедут в регионы, они перед региональными заксобраниями, органами исполнительной власти такие вопросы поставят и будут обсуждать», – указал парламентарий.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.

Как рассказывали «Ведомостям» собеседники во фракции «Единая Россия» в Госдуме перед рассмотрением законопроекта о пенсионном возрасте в первом чтении, единороссы планируют предложить сохранить льготы по налогу на имущество для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет и не менять пенсионный возраст для женщин с тремя и более детьми. Два федеральных чиновника говорили «Ведомостям», что из перечисленного правительство обсуждает только одно – стоит ли повышать возраст, с которого оформляется льгота на имущественный налог.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Московская полиция провела обыски по делу о черном рынке лекарств от рака

Ведомости
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Московская полиция обыскала фармацевтический склад компании ООО «Система» и изъяла документы и технику в рамках уголовного дела в отношении экс-сотрудника международной фармацевтической компании Roche. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию соответствующего протокола.

О том, что ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завело два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении экс-сотрудников Roche, стало известно 1 марта. В феврале полиция провела обыски в офисе Roche в Москве. В середине июля по этому делу прошли новые обыски по адресу: ул. Ленинская Слобода, 32, отмечает издание. Оперативники, по данным РБК, искали свидетельства того, что со склада перепродавались на черный рынок дорогостоящие лекарства от рака. РБК направил запрос в МВД.

Собеседник РБК, близкий к ГУ МВД по Санкт-Петербургу, уточнил, что компания «Система» связана с Александром Максименко. Он является учредителем и директором компании «Монолит», расположенной по адресу: ул. Ленинская Слобода, 32, стр. 11, пишет издание. Согласно Единому реестру лицензий, по адресу: ул. Ленинская Слобода, 32, лицензии на фармацевтическую деятельность были выданы еще нескольким компаниям — «Главфарм», «Мосфарм», «Темп», «Фармисток» и «Лекарь».

Подозреваемым по этому делу проходит бывший региональный менеджер Roche Владислав Александров. Следователи считают, что он мог принимать участие в похищении и сбыте на черном рынке лекарства против рака крови ритуксимаб (бренды «Мабтера» компании Roche и «Ацеллбия» российского производителя «Биокад»). По мнению следствия, он с другими фигурантами дела мог также незаконно выписывать рецепты на препарат, получать его в сети аптек и перепродавать на черном рынке.

Ритуксимаб - препарат против рака крови. До 2014 г. его под брендом «Мабтера» производила только Roche, позже на рынок вышел отечественный аналог «Ацеллбия» от «Биокада».

Технологии
Новости

Котировки Twitter упали после поста Трампа о блокировке республиканцев

Ведомости
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Котировки сервиса микроблогов Twitter сегодня снизились на 4% до начала торгов. Частично в этом падении виноват твит президента США Дональда Трампа, обвинившего Twitter в «скрытой блокировке» (shadow banning) республиканцев, пишет Bloomberg.

«Twitter скрыто блокирует видных республиканцев. Так быть не должно. Мы незамедлительно расследуем эту дискриминационную и незаконную практику! Многие жалуются», - написал Трамп.

Этим утром ресурс ViceNews сообщил, что аккаунты республиканцев США подвергаются скрытой блокировке поисковым движком Twitter. Компания объяснила это побочным эффектом борьбы за качество контента. Речь в данном случае идет о поисковых подсказках, в списке которых, в числе прочих, перестали появляться председатель нацкомитета республиканской партии США Ронна Ромни Макдэниэл и пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего. Представителей демпартии такая блокировка не коснулась, подчеркивает ViceNews.

Представитель Twitter рассказал, что в компании знают о проблеме и уже готовят ее решение. Однако он заметил, что исключение из подсказок связано не с контентом твитов, а с «поведением» аккаунта.

Представители администрации Трампа уже обсуждали эту проблему с гендиректором Twitter Джеком Дорси, отмечает корреспондент The Washington Post Тони Ромм. По его мнению, этот инцидент в реальности является частью кампании республиканцев перед промежуточными выборами в США 6 ноября.

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Политика
Новости

Британские истребители сблизились с российским Су-24 над Черным морем

Ведомости
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Два британских истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцированные на авиабазе близ Констанцы, Румыния, сегодня сблизились с российским бомбардировщиком Су-24 над Черным морем. По сообщению Королевских ВВС, Су-24 приблизился к границам НАТО, пишет Daily Mail.

Оба вылетевших на перехват истребителя Typhoon дежурного звена принадлежат 135-му экспедиционному авиакрылу Королевских ВВС. По словам одного из пилотов, уже в воздухе звено навели с земли на российский самолет, приближавшийся к воздушному пространству Румынии. «Российский самолет не входил в воздушное пространство НАТО, поэтому мы получили приказ продолжить патрулирование в качестве предупредительной меры, а затем вернулись на авиабазу «Михаил Когэлничану», - приводят ВВС слова одного из пилотов.

Королевские ВВС Великобритании дислоцированы в Румынии с 2014 г. с началом программы обеспечения безопасности НАТО (Assurance Measures). Румыния вступила в НАТО в 2004 г.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы форекс-дилера

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Яндекса» и форекс-дилера Instaforex. Об этом говорится в сообщении службы.

ФАС обнаружила, что в «Яндекс.Директе» размещена реклама Instaforex со словами «Лицензия ЦБ РФ ̶ Открыть демо-счет ̶ Торгуйте бесплатно и без рисков». У Instaforex нет лицензии ЦБ, напомнила антимонопольная служба: нельзя рекламировать товары, если для их работы требуется лицензия, а ее нет. Кроме того, в рекламе форекс-дилеров должно быть указание о рисках, что тоже отсутствовало, добавляет ФАС.

Данные действия нарушают закон о рекламе, пришла к выводу ФАС. Если нарушение будет доказано, то «Яндекс» и Instaforex ждет штраф от 100 000 до 500 000 руб.

Ранее ФАС признала «Яндекс» и «Эвалар» виновными в нарушении закона о рекламе. Им также грозит 100 000 до 500 000 руб. штрафа.

Что пользователи искали в «Яндексе» в 2017 году

Экономика
Новости

Титов раскритиковал идею уголовного наказания за увольнение возрастных работников

Ведомости
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Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов на своей странице в Facebook раскритиковал предложения Минтруда по смягчению последствий повышения пенсионного возраста.

Большая часть предложений министерства сводится к тому, чтобы не позволить работодателям сокращать возрастных работников, отметил Титов. В частности, Минтруд предложил «проработать» вопрос об усилении ответственности работодателей – вплоть до уголовной – за увольнение людей предпенсионного возраста (наступает за два года до общего пенсионного).

«Господа из Минтруда, вы всерьез думаете, что тем самым обезопасите людей за 60 от безработицы, а бюджет – от необходимости выплачивать им пособия по этой безработице? – отметил Титов. – Если в экономике нет рабочих мест для пожилых, надо менять экономику, а не насиловать работодателей».

Впрочем, по мнению Титова, инициатива об уголовной ответственности вряд ли будет одобрена. Более реалистичными, на взгляд бизнес-омбудсмена, являются предложения обязать работодателей проводить за свой счет ежегодную диспансеризацию пожилых сотрудников и в обязательном порядке сообщать об их увольнении в службу занятости.

Правительство намерено поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Премьер Дмитрий Медведев пообещал, что власти примут меры для недопущения дискриминации возрастных работников на рынке труда.

Что чиновники думают о пенсионной реформе