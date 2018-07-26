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К арестованному главе Серпуховского района допустили нотариуса по требованию ЦИК

Следователь дал разрешение на визит нотариуса к арестованному главе Серпуховского района Александру Шестуну, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом стало известно в Басманном суде Москвы, который рассматривает жалобу Шестуна на решение следователя о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Нотариус необходим для того, чтобы Шестун мог выдвинуться кандидатом на выборах главы Серпуховского района, которые пройдут в сентябре. Ранее на факт нарушения конституционного права действующего главы баллотироваться на собственную должность заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В Басманном суде выяснилось, что разрешение следователя датировано 25 июля, хотя добиваться оформления этого документа Шестун начал еще месяц назад. Между тем срок подачи уведомления о выдвижении кандидатом истекает 27 июля, а с учетом режима доступа в СИЗО «Лефортово» нотариус туда и завтра не попадет, уверены защитники Шестуна, которые сами не могут получить к Шестуну доступ уже более недели.

Следствие умышленно затянуло выдачу разрешения, уверен Шестун. Он напомнил, что его задержали как раз в день объявления выборов, а ранее высокопоставленные чиновники администрации президента и ФСБ предупреждали его о связанных с выдвижением рисках. Теперь интрига: успеет ли Шестун выдвинуться в последний день. Его супруга Юлия говорит, что в пятницу утром нотариус снова попытается встретиться с Шестуном. А 150 подписей в его поддержку, по всей видимости, придется собирать уже ночью.