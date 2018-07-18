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Памфилова обратилась к генпрокурору из-за нарушения избирательных прав Шестуна

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что обратилась в прокуратуру Москвы с просьбой предотвратить нарушение конституционных прав арестованного главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который жаловался на препятствия со стороны руководства СИЗО при выдвижении его кандидатуры на новый срок. Поскольку никакой реакции на обращение, по ее словам, не последовало, она переадресовала запрос генпрокурору Юрию Чайке.

«Я надеюсь, что Генпрокуратура среагирует оперативно», - сказала Памфилова. Она напомнила, что сжатые сроки избирательной кампании требуют более быстрой реакции, чем это формально предусмотрено законодательством.

Шестун был арестован 14 июня по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Сам чиновник обвинения опровергает и считает дело заказным. Несмотря на арест, он намерен участвовать в выборах на пост главы Серпуховского района, которые пройдут 9 сентября.

Его представители и адвокаты ранее подали в избирком документы для его выдвижения. Однако пакет документов для регистрации не полон: в нем нет нотариальной доверенности от имени Шестуна на право представления его интересов как кандидата - начальник СИЗО, где находится Шестун, отказался заверить доверенность, сославшись на необходимость получить разрешение у следователя, а следователь разрешение не дал.

В среду пресс-секретарь Шестуна сообщила, что его переводят в СИЗО «Лефортово». Он известен как «изолятор ФСБ», и доступ туда для всех, кроме представителей следствия, чрезвычайно труден: даже адвокат Шестуна сможет попасть туда через неделю, в то время как прием документов на регистрацию завершается 27 июля.