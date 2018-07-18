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Арестованного главу Серпуховского района переводят в СИЗО «Лефортово»

Арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий главу Серпуховского района Александра Шестуна переводят в СИЗО «Лефортово», сообщила его пресс-секретарь Влада Русинова. По ее словам, информация поступила от начальника СИЗО-5 Дениса Папуша: под этим предлогом он отказался в среду пустить к Шестуну адвоката и нотариуса.

Таким образом, серпуховскому главе снова не удалось оформить доверенность, дающую ему возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы района. Ранее начальник СИЗО отказался заверить доверенность, сославшись на необходимость получить разрешение у следователя, а следователь разрешения не дал. «После заявления председателя ЦИК Эллы Памфиловой и посещения Шестуна председателем СПЧ при президенте Михаилом Федотовым Папуш пообещал, что разрешит зайти нотариусу для оформления доверенности на выборы, – говорит Русинова. – Очевидно, что фокус с переводом был выдуман специально».

Изолятор «Лефортово» формально входит в систему ФСИН, но известен как «изолятор ФСБ», и доступ туда для всех, кроме представителей следствия, чрезвычайно затруднен: даже адвокат Шестуна сможет попасть туда через неделю, в то время как прием документов на регистрацию завершается 27 июля. Вот как описывает обстановку в «Лефортово» адвокат Иван Павлов, который сейчас защищает обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан:

«Изолятор – не регионального, а федерального подчинения, а также имеющий тесные связи с ФСБ. В нем до сих пор существует незаконная практика требования от адвокатов получать у следователя разрешение для встречи со своим подзащитным.

Кроме того, вместимость этого СИЗО – около 200 человек: лиц, обвиняемых в особо тяжких преступлениях против госбезопасности и т.п., чьи дела в большинстве своем расследуются и рассматриваются в атмосфере секретности, вдали от общественного контроля, в условиях благоприятных для произвола.

На 200 арестантов в этом СИЗО отведено пять следственных кабинетов, в которых заключенные могут встречаться со своими адвокатами. Всего пять кабинетов! На целых 200 человек.

Адвокаты, желающие встретиться со своим подзащитным, вынуждены проходить унизительную процедуру жеребьевки. Пропускная способность СИЗО такова, что в среднем всего девять заключенных в день имеют возможность встретиться со своими защитниками. Кроме того, частенько к арестантам наведываются следователи, которые пользуются преимуществом перед адвокатским людом при размещении в кабинетах для встреч. И тогда пропускная способность снижается. Например, сегодня пришли несколько следователей, и к своим подзащитным смогли прорваться только три адвоката. Четвертого адвоката пропустили в самом конце дня, и он мог пообщаться со своим подзащитным всего 10 минут».