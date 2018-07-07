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Политика
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Жена арестованного главы Серпуховского района готова заменить его на выборах

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Супруга арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия Шестун подала документы для выдвижения на выборы главы района. Об этом сообщил адвокат Шестуна Павел Беспалов.

Этот шаг предпринят на тот случай, если самого Шестуна под каким-либо предлогом не допустят до выборов, уточняет защитник.

Официальные представители и адвокаты Шестуна подали в территориальный избирком документы на его выдвижение на выборах главы района. Однако поданный пакет документов для регистрации не полон: до сих пор отсутствует нотариальная доверенность от имени Шестуна на право представления его интересов как кандидата ее по-прежнему не выдает руководство СИЗО-5 УФСИН по Москве.

Соответствующие документы и жалобы повторно будут направляться в понедельник во ФСИН Москвы и прокуратуру и в Центральную избирательную комиссию, обещает Беспалов.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что находящийся в СИЗО Шестун имеет законодательное право участвовать в выборах.

Стиль жизни
Новости

Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Ведомости
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Сборная Англии обыграла команду Швеции на чемпионате мира по футболу со счетом 2:0 и вышла в полуфинал.

Мячи в ворота шведов забили защитник Гарри Магуайр и полузащитник Деле Алли на 30-й и 59-й минутах. Футболисты сборной Швеции создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но реализовать их так и не смогли. Матч проходил на стадионе в Самаре.

Англия не могла пробиться в полуфинал мирового футбольного первенства на протяжении 28 лет.

Теперь в полуфинале англичане встретятся на московском стадионе «Лужники» 11 июля с победителем игры между сборными России и Хорватии, которая состоится в субботу в Сочи.

Слезы чемпионата мира по футболу

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Политика
Новости

КНДР назвала «грабительскими» требования США по ядерному разоружению

Ведомости
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Северная Корея выразила сожаление по поводу позиции США о денуклеаризации, которая была обозначена американской стороной в ходе переговоров на этой неделе. Об этом говорится в заявлении неназванного представителя министерства иностранных дел КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство.

Заявление появилось через несколько часов после завершения двухдневного визита госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян. Американский чиновник должен был договориться о деталях реализации договоренностей о ядерном разоружении КНДР, которые были достигнуты северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом на встрече 12 июня в Сингапуре.

«Мы ожидали, что США представят продуктивные меры, способствующие укреплению доверия согласно духу саммита КНДР – США, и мы решим, как мы будем их реализовывать, – говорится в заявлении. – США просто выступили с односторонними и разбойными требованиями денуклеаризации <...>, которые противоречат духу саммита».

Северокорейская сторона называет переговоры «действительно разочаровывающими».

По итогам встречи с Трампом 12 июня Ким Чен Ын подтвердил планы полной денуклеаризации Корейского полуострова, однако о конкретных сроках стороны не договорились.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

Технологии
Новости

Илон Маск предложил способы вызволить школьников из пещеры в Таиланде

Ведомости
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что вместе со спелеологами обсуждает варианты спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде.

«Обсуждаем с ними спасательную капсулу, которая была бы достаточно безопасна. Также – монтаж надувной трубы с воздушными шлюзами. [Реализовать второй вариант] меньше шансов, учитывая сложный рельеф, но отлично, если это сработает», – написал Маск на своей странице в Twitter.

12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер 23 июня оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг в Таиланде в результате наводнения. От выхода их отделяет затопленная часть пещеры длиной в несколько километров.

Спасатели доставляют заблокированным в пещере продукты и кислород. Сейчас в качестве основного способа эвакуации рассматривается погружение с аквалангом. Ранее один из спасателей погиб на обратном пути из пещеры из-за нехватки кислорода.

Проекты вакуумного поезда

Политика
Новости

Сенцов рассказал о своем состоянии в колонии

Ведомости
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Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, написал из колонии письмо актрисе Римме Зюбиной, в котором рассказал о своем самочувствии. Зюбина опубликовала текст письма на своей странице в Facebook.

«Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день [голодовки], конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье – каждый видит то, что хочет видеть», – написал Сенцов. Письмо датировано 3 июля.

В августе 2015 г. суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Свою вину украинский режиссер не признает. С середины мая он держит голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России.

В конце июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила Сенцова в колонии. По ее словам, «Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма». Омбудсмен добавила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки осужденный отказался.

Политика
Новости

Мосгоризбирком отказался пустить Гудкова на выборы мэра Москвы

Ведомости
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Председателю Партии перемен (бывшая «Гражданская инициатива») экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову отказано в регистрации кандидатом в мэры Москвы. Такое решение в субботу принял Мосгоризбирком, передает «Интерфакс».

Как сообщила член комиссии Римма Кузнецова, Гудков в положенный срок до 18.00 3 июля представил в комиссию необходимый пакет документов для регистрации кандидатом, однако из необходимых 110 подписей муниципальных депутатов он предоставил лишь 63.

На тех же основаниях в регистрации отказано самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову. А в связи с непредоставлением документов в выборах не будут участвовать политик Сергей Митрохин (лидер московского отделения «Яблока», полномочия которого приостановило федеральное бюро партии), журналист Антон Красовский, фермер Герман Стерлигов, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и другие заявившиеся на выборы. Ряд кандидатов отказались от продолжения предвыборной гонки самостоятельно.

Как ожидается, решение о регистрации пяти кандидатов, преодолевших муниципальный фильтр, – самовыдвиженца Сергея Собянина, Вадима Кумина (КПРФ), Михаила Дегтярёва (ЛДПР), Михаила Балакина (партия «Союз горожан») и Ильи Свиридова («Справедливая Россия») – будет принято не следующей неделе.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г. в единый день голосования.

Как прошел съезд Партии перемен

Политика
Новости

В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился новый фигурант

Ведомости
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Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело против начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина. Ему предъявлены обвинения по статье «халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает СК.

Отряд Бурсина первым прибыл на место пожара в торговом центре «Зимняя вишня». По версии следствия, Бурсин не организовал работу пожарно-спасательного гарнизона Кемерова, а также ненадлежащим образом организовал разведку пожара в торговом центре.

Бурсин задержан. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.

Ранее суд арестовал руководителя МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора деятельности и профилактической работы по городам Кемерово, Березовский и Кемеровского района МЧС Григория Терентьева. Им предъявлены обвинения в халатности и растрате. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 гг. проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне».

Кроме того, по обвинению в халатности арестован начальник пожарного караула Сергей Генин. По версии следствия, он проигнорировал слова одного из очевидцев пожара о коротком пути к кинозалам на четвертом этаже торгового центра, где оказались заблокированы люди.

Также арестованы другие фигуранты дела - технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» (обслуживала пожарную сигнализацию) Игорь Полозиненко, его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин (по версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре), руководитель кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова. 

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Он унес жизни 60 человек, большая часть из которых – дети.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек

Стиль жизни
Новости

Сборную Швеции эвакуировали из гостиницы в день матча с Англией

Ведомости
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Футболисты и тренерский штаб сборной Швеции в субботу ненадолго были эвакуированы из гостиницы в Самаре по причине ложной пожарной тревоги, сообщил ТАСС президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

Эвакуация началась примерно в 8.30 утра по местному времени. «Большая часть команды в это время спала. Это были небольшие технические проблемы, мы практически сразу же вернулись в отель, - сказал Нильссон. - Ничего страшного не произошло, мы находились на улице примерно 45 секунд, после чего немедленно смогли вернуться в гостиницу».

В субботу сборной Швеции предстоит сыграть в четвертьфинале чемпионата мира по футболу с командой Англии. Матч пройдет в Самаре и начнется в 17.00 мск.

Самые яркие моменты 1/8 финала ЧМ

Политика
Новости

Медведев и Жириновский посетят инаугурацию Эрдогана

Ведомости
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По поручению президента Владимира Путина премьер Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 9 июля в Анкаре, сообщает правительство.

Кроме того, со стороны России церемонию вступления в должность турецкого президента посетит лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщала пресс-служба партии.

Эрдоган победил на президентских выборах в Турции с результатом 52,59% голосов избирателей. Его основной оппонент Мухаррем Индже заручился поддержкой 3,64% пришедших на избирательные участки.

Церемония инаугурации пройдет в парламенте Турции 9 июля. После этого Эрдоган отправится в президентский дворец, где пройдет церемония перехода от парламентской формы власти к президентской. В тот же день будет объявлен новый состав кабинета министров Турции.

В результате инициированной Эрдоганом реформы по переходу к президентской республике должность премьер-министра в стране будет упразднена, назначать высокопоставленных чиновников, в том числе вице-президентов и министров, будет глава государства.

Сирийский художник нарисовал мировых лидеров в образе беженцев

Политика
Новости

Минобороны сообщило о договоренностях с боевиками на юге Сирии

Ведомости
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С боевиками в южной сирийской провинции Деръа удалось договориться о прекращении боевых действий и сдаче тяжелого и среднего вооружения, сообщает Минобороны России.

Кроме того, достигнуты договоренности об урегулировании статуса боевиков. Для не согласных с этим членов вооруженных формирований будет организована эвакуация в провинцию Идлиб вместе с их семьями.

На территории провинции будет восстановлена работа органов государственной власти Сирийской республики, а также организовано возвращение беженцев от границы с Иорданией.

За последние дни боевики потерпели серию поражений от сирийских правительственных сил, которые проводят масштабное наступление на юго-западе Сирии.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Политика
Новости

Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан в Махачкале

Ведомости
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Бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов задержан в Махачкале, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По их информации, Ибрагимов задержан в собственном доме в столице республики после проведения у него обысков. Бывший чиновник задержан по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.

Ибрагимов руководил региональным минздравом с февраля 2013 г. по апрель 2018 г.

В феврале этого года в Дагестане началась масштабная антикоррупционная операция федеральных силовиков. Были арестованы врио премьера республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования региона Шахабас Шахов. В минувшую среду ФСБ задержала первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева.

Политика
Новости

Мэй пригрозила уволить Джонсона из-за споров о Brexit

Ведомости
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Премьер Великобритании Тереза Мэй пообещала уволить министра иностранных дел Бориса Джонсона, если он откажется поддерживать одобренную правительством стратегию Brexit, пишет газета The Times.

По данным издания, премьер направила правящей Консервативной партии письмо, в котором ясно дала понять, что министры, не согласные с принятой стратегией, будут отправлены в отставку.

«Пока мы прорабатывали нашу позицию по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету министров выражать свои индивидуальные взгляды, - цитирует газета Мэй. - Достижение согласия по этому вопросу означается, что коллективная ответственность теперь полностью восстановлена».

Британское правительство 6 июля одобрило план выхода страны из Европейского союза. Он предусматривает создание зоны свободной торговли с ЕС. Такой вариант отвечает интересам входящей в Соединенное королевство Северной Ирландии, которая ведет торговлю с Республикой Ирландия.

Формальный выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 г., после чего до конца 2020 г. продлится переходный период.

Как британцы реагируют на официальный запуск Brexit

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