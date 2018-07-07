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Жена арестованного главы Серпуховского района готова заменить его на выборах

Супруга арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия Шестун подала документы для выдвижения на выборы главы района. Об этом сообщил адвокат Шестуна Павел Беспалов.

Этот шаг предпринят на тот случай, если самого Шестуна под каким-либо предлогом не допустят до выборов, уточняет защитник.

Официальные представители и адвокаты Шестуна подали в территориальный избирком документы на его выдвижение на выборах главы района. Однако поданный пакет документов для регистрации не полон: до сих пор отсутствует нотариальная доверенность от имени Шестуна на право представления его интересов как кандидата – ее по-прежнему не выдает руководство СИЗО-5 УФСИН по Москве.

Соответствующие документы и жалобы повторно будут направляться в понедельник во ФСИН Москвы и прокуратуру и в Центральную избирательную комиссию, обещает Беспалов.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что находящийся в СИЗО Шестун имеет законодательное право участвовать в выборах.