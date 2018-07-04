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Памфилова ответила на обращение арестованного главы Серпуховского района

Арестованный по подозрению в превышении полномочий глава Серпуховского района Александр Шестун имеет законодательное право участвовать в выборах губернатора Подмосковья, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, она получила три обращения от Шестуна с просьбой защитить его избирательные права. ЦИК не вмешивается в деятельность следственных органов, подчеркнула председатель комиссии. Но поскольку появилась информация о том, что ФСИН препятствует заверению доверенности, «мы немедленно, сегодня, обратились в соответствующие органы с тем, что это недопустимо», заявила Памфилова.

«Есть закон, и ссылки на то, что у следователя надо получать разрешение, не имеют под собой никакой силы. Он не осужден, он имеет полное право участвовать в выборах», – указала председатель ЦИК. Памфилова выразила уверенность, что областная избирательная комиссия также примет все необходимые меры, чтобы Шестун смог реализовать свои права, «нравится это кому-то или не нравится».

Ранее супруга Шестуна Юлия сообщила, что начальник СИЗО №5, где содержится ее супруг, отказался подписать доверенность, которая позволила бы главе Серпуховского района повторно выставить свою кандидатуру на выборы губернатора Подмосковья. Шестун выступал с открытым обращением к президенту, в котором сообщил о конфликте с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и заявил, что его уговаривали уйти в отставку начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов и руководитель управления «К» ФСБ Иван Ткачев.