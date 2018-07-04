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РБК узнал о пяти конкурентах Воробьева на выборах губернатора Подмосковья

Муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора Подмосковья 9 сентября преодолеют шесть кандидатов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к областной администрации.

В числе потенциальных кандидатов – действующий руководитель региона Андрей Воробьев, а также депутаты парламентских партий Мособлдумы – Константин Черемисов от КПРФ, Игорь Чистюхин от «Справедливой России» и Кирилл Жигарев от ЛДПР. Ни одной из партий, за исключением ЕР, не хватало своих мандатов для преодоления фильтра. Ожидается, что действующая власть окажет помощь лидеру областного отделения партии «Альянс зеленых» Лилии Беловой и президенту фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борису Надеждину, в прошлом депутату Госдумы от «Союза правых сил». На подмосковные выборы он идет от Партии роста.

«Кандидаты от «Яблока» и ПАРНАС не проходят», — пояснил собеседник, близкий к руководству Московской области. ПАРНАС выдвинула депутата Наро-Фоминского городского округа Алексея Дуленкова, «Яблоко» — депутата Чеховского округа Николая Дижура. Сами они также не верили в то, что их допустят к выборам.

Потенциальные кандидаты в губернаторы должны не позднее 5 июля собрать подписи 196 муниципальных депутатов и глав районов или городских округов не менее чем в 51 муниципальном образовании.

Выборы в Подмосковье проходят на фоне серии «мусорных кризисов», в частности под Волоколамском и Серпуховом. Действующий глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, арестованный по подозрению в превышении должностных полномочий, сейчас добивается права участвовать в перевыборах. Ранее он выступил с открытым обращением к президенту, в котором сообщал о конфликте с Воробьевым. Глава района заявил о давлении на него со стороны начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, руководителя администрации губернатора Михаила Кузнецова и руководителя управления «К» ФСБ Ивана Ткачева, угрожавших ему уголовными делами, если он не откажется от участия в предстоящих в районе выборах. Шестун также опубликовал аудиозаписи бесед.

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